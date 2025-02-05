طواف الإمارات للسيدات ينطلق غداً من دبي.. ومسافته 540 كم

كشف مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لطواف الإمارات، عن مسارات وقمصان وفرق ورعاة النسخة الثالثة من طواف الإمارات للسيدات، والنسخة السابعة من طواف الإمارات 2025، السباقين الوحيدين في الشرق الأوسط ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وينطلق طواف الإمارات للسيدات غداً ويستمر حتى الأحد المقبل، عبر أربع مراحل تبدأ من دبي وتنتهي في أبوظبي، بإجمالي مسافة 540 كم، أما طواف الإمارات للرجال فيقام في الفترة من 17 إلى 23 الجاري على سبع مراحل، تبدأ من الظفرة وتنتهي بمدينة العين، تشمل أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة سباق ضد الساعة بطول 12.2 كم، حيث يمتد لمسافة 1013 كم.

جاء الإعلان عن المسارات وقمصان ورعاة طواف الإمارات 2025، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، أول من أمس، في مركز المؤتمرات الصحافية في حلبة مرسى ياس بأبوظبي، بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي سعيد حارب، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية محمد سند القبيسي.

ويشارك في طواف الإمارات للسيدات 20 فريقاً (15 فريقاً عالمياً و4 فرق محترفة وفريق قاري)، وهي: ايه جي انشورانس – سودال (بلجيكا)، كانيون (ألمانيا)، سيراتيزيتي برو (ألمانيا)، إف دي جي – سويز (فرنسا)، فينكس – ديكوينينك (بلجيكا)، هيومان باورد هيلث (الولايات المتحدة)، ليدل – تريك (الولايات المتحدة)، ليف - ألوولا – جايكو (أستراليا)، موفيستار (إسبانيا)، رولاند (سويسرا)، بيكنيك بوست إن إل (هولندا)، إس دي ووركس – بروتايم (هولندا)، فيسما ليز بايك (هولندا)، الإمارات القابضة (الإمارات)، يونو-إكس موبيليتي (النرويج)، كوفيديس النسائي (فرنسا)، إف إدوكيشن – أواتلي (الولايات المتحدة)، لابورال كوتشا - فاونديشن إيسكادي (إسبانيا)، سانت ميشيل - بريفيرنس هوم (فرنسا)، بيبينك – بونجيوني (إيطاليا).

وتم الكشف خلال المؤتمر عن قمصان السباق المزودة من قبل العلامة الإيطالية البارزة (آليه)، إضافة إلى الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، حيث يرعى القميص الأحمر المخصص لمتصدرة الترتيب العام الشركة العالمية القابضة، وسيكون القميص الأخضر لمتصدرة الترتيب بالنقاط برعاية «مدن»، أما القميص الأبيض لأفضل متسابقة شابة فيأتي برعاية «طاقة»، والقميص الأسود لمتصدرة مرحلة السرعة المتوسطة برعاية «الدار».

وتضم قائمة رعاة مراحل طواف الإمارات للسيدات: مجلس دبي الرياضي، الدار، أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية. أما قائمة الشركاء فتضم: دبي هاربور، قناة أبوظبي الرياضية، قناة دبي الرياضية، تيودور، مدينة برجيل الطبية، بن حمودة للسيارات، طيران أبوظبي، مجموعة تدوير، آليه، كولناجو، المسعود لتأجير المعدات، شيمانو، أرينا، مياه العين.

أما طواف الإمارات للرجال فيضم 20 فريقاً عالمياً، هي: ألبسين – ديكوينينك (بلجيكا)، بحرين فيكتوريوس (البحرين)، ديكاثلون AG2R لا مونديال (فرنسا)، إف إديوكيشن – إيزبوس (الولايات المتحدة)، إينيوس غرينادييرز (بريطانيا)، إنتيرمارشي – وانتي (بلجيكا)، إسرائيل - بريميير تك (إسرائيل)، ليدل – تريك (الولايات المتحدة)، لوتو (بلجيكا)، موفيستار (إسبانيا)، ريد بُل - بورا هانزغروه (ألمانيا)، سودال كويك ستيب (بلجيكا)، سوليوشن تك فيني فانتيني (إيطاليا)، جايكو العلا (أستراليا)، بيكنيك بوست إن إل (هولندا)، فيسما ليز بايك (هولندا)، تودور برو (سويسرا)، الإمارات (الإمارات)، في إف جروب باردينياك إف – فيزاني (إيطاليا)، إكس دي إس أستانا (كازاخستان).

ويرعى القميص الأحمر لطواف الرجال الشركة العالمية القابضة، والقميص الأخضر برعاية «مبادلة»، والقميص الأبيض برعاية «نخيل»، والقميص الأسود برعاية «الدار»، وإلى جانب رعاة القمصان، تضم قائمة رعاة المراحل: محطة شمس للطاقة الشمسية، تيودور، هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، طاقة، مدن، برجيل القابضة، قناة أبوظبي الرياضية، قناة دبي الرياضية، بن حمودة للسيارات + جي إم سي، آيس، آليه، أبوظبي للطيران، كولناجو، تدوير، مياه العين، شيمانو، المسعود لتأجير المعدات، أرينا.

تعزيز جودة الحياة

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، أن دولة الإمارات قد اتخذت خطوات عديدة لترسيخ مكانتها داعماً رئيساً لرياضة الدراجات الهوائية، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة والنقل المستدام، ويجعل الرياضة جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للأفراد، ما يحسن صحتهم البدنية والنفسية.

وأشار العواني إلى أن إنشاء العديد من المسارات المخصصة على مستوى الدولة قد أتاح الفرصة لهواة ومحترفي رياضة الدراجات لممارسة نشاطهم بأمان، بما في ذلك المسارات التي تربط بين الأحياء السكنية المختلفة، المخصصة لجميع أفراد المجتمع، ليتمكنوا من ممارسة هذه الرياضة بيسر وأمان.

تطوير الفعاليات والبطولات

أكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، محمد سند القبيسي، أن الاتحاد يواصل جهوده في الإسهام بدعم وتنظيم وتطوير الفعاليات والبطولات التي تهدف لتعزيز رياضة الدراجات على الصعيدين المحلي والدولي، معرباً عن شكره لمجلس أبوظبي الرياضي (الجهة المنظمة للطواف)، ولكل من يسهم في تنظيم السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط.

حارب: «طواف الإمارات» يمثل نموذجاً رائعاً لدور المجالس الرياضية الوطني

قال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «سعداء باستمرار التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي لتنظيم طواف الإمارات العالمي للرجال وطواف الإمارات للسيدات للدراجات الهوائية، حيث يمثل هذا الحدث نموذجاً رائعاً للدور الوطني الذي تقوم به المجالس الرياضية، حيث وجهت القيادة بدمج طوافي دبي وأبوظبي الرياضي، وإطلاق طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، وتحقيق المزيد من النجاحات الرياضية والترويجية للدولة ونشرها على مستوى العالم، حيث أثمر الدمج طوافين رائعين، حققا نجاحات كبرى خلال سنوات عديدة، إذ تم إطلاق طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية للرجال في عام 2019، وتم إطلاق طواف الإمارات للسيدات عام 2023، وأصبحا معاً حدثين عالميين كبيرين في عالم الدراجات الهوائية، كما أن تشكيل فريق الإمارات الذي أصبح منافساً على الألقاب في مختلف السباقات العالمية قد أسهم في تحقيق نجاحات إضافية للطواف».

وأضاف حارب: «في شهر فبراير من كل عام، تتجه أنظار العالم إلى دولة الإمارات، حيث يقام سنوياً طواف الإمارات للنساء وطواف الإمارات للرجال اللذان يمران عبر مراحلهما في مختلف مدن الدولة وفي مختلف المناطق ذات التنوع الجغرافي ما بين صحراء وجبال ومناطق زراعية خضراء وشواطئ بحرية خلاّبة ومدن رائعة حافلة بالمعالم التراثية والمناطق الحديثة ذات التصاميم الفريدة التي تبهر المشاهدين عبر شاشات التلفزيونات العالمية، وقد أسهم الطوافان خلال العديد من ساعات البث التلفزيوني المباشر للعالم والتقارير التلفزيونية المتخصصة في القنوات العالمية في نقل صور جديدة في كل عام عن التطور والإبهار الذي تشهده مدن الدولة والإنجازات المتحققة في جميع مجالات الحياة، وهي صور أبهرت العالم، كما أدهشت جودة التنظيم الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وجميع المشاركين من نخبة الدراجين المحترفين».

وختم حارب: «يسرنا أن نخصص جولة دبي في طواف السيدات لتسليط الضوء على المناطق التراثية التي لعبت دوراً كبيراً في تاريخ دبي ودولة الإمارات، وستكون الجولة بعنوان (إرث دبي)، كما ستكون انطلاقة جولة دبي في طواف الرجال من الجامعة الأميركية في دبي وتنتهي بـ(جامعة حمدان بن محمد الذكية)، وأطلقنا عليها اسم مرحلة (من الجامعة إلى الجامعة) للتعريف بالتطور العلمي والحضاري والمكانة المرموقة التي يحتلها التعليم العالمي المتميز في الدولة».

. 4 مراحل لـ«طواف الإمارات» للسيدات، تبدأ من دبي وتنتهي في أبوظبي.

. 1013 كيلومتراً إجمالي مسافة «طواف الإمارات للرجال» على سبع مراحل.

. 20 فريقاً عالمياً تشارك في «طواف الإمارات للرجال».