اكتسح دبا الحصن بثلاثية.. شباب الأهلي «بطل الشتاء»

واصل شباب الأهلي عروضه القوية وحقق انتصارًا مستحقًا على دبا الحصن بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مواجهة مؤجلة من الجولة الثانية عشر من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليتصدر «فرسان دبي» الترتيب، متوجين أنفسهم بلقب «بطل الشتاء».

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 38 نقطة، ليعتلي صدارة الدوري متفوقا على الشارقة بفارق نقطة، الذي كان يأمل في تعثر منافسه للحفاظ على الصدارة.

في المقابل، تجمد رصيد دبا الحصن عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر، ليبقى في دائرة الخطر ضمن صراع الهبوط، حيث بات بحاجة إلى عودة سريعة في الجولات المقبلة إذا أراد البقاء في دوري المحترفين.

وفرض شباب الأهلي هيمنته على اللقاء، مستفيدًا من فارق الإمكانات والخبرة أمام مستضيفه، الذي حاول الصمود أمام الهجمات المتواصلة. وجاء الهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق ماتيس ليما بعد هجمة منسقة ترجمها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليمنح فريقه الأفضلية قبل الدخول استراحة بين الشوطين.

وخلال الحصة الثانية، عزز سعيد عزت الله النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 59، من كرة رأسية وهو الهدف الذي ساهم في اراحة أعصاب الفريق وتسبب في جعل المهمة أصعب على أصحاب الأرض.

وواصل «فرسان دبي» ضغطهم أملاً في زيادة غلتهم التهديفية وهو ما نجحوا فيه حينما ليما ليؤكد تفوق فريقه بتسجيل الهدف الثاني له والثالث في الدقيقة 73، منهياً بذلك آمال أصحاب الأرض في العودة إلى المباراة.