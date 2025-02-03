7 رياضيين يمثلون الإمارات في «الألعاب الآسيوية الشتوية»

تشارك الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة التي تستضيفها مدينة هاربين الصينية خلال الفترة من السابع إلى 14 فبراير الجاري، بإجمالي 1500 رياضي ورياضية من 34 لجنة أولمبية آسيوية.

ويمثل الإمارات سبعة رياضيين، بواقع ستة لاعبين ولاعبة واحدة يخوضون غمار المنافسات في ثلاث رياضات متنوّعة، هي: التزلج المتعرج، والتزلج الحر، والتزلج على اللوح (سنوبورد).

ووفقاً لبيان صحافي من اللجنة الأولمبية الوطنية، يخوض كل من حسن الفردان وعبدالله البلوشي وأليكس استريدج منافسات رياضة التزلج المتعرج، فيما يخوض عبدالله الرشيد وسلطان الكندي منافسات رياضة التزلج الحر، كما تشارك آمنة المهيري وحميد الأنصاري في رياضة السنوبورد.

ويستهل وفد الإمارات مشاركته في الدورة يوم الثامن من فبراير من خلال رياضتَي التزلج المتعرج والتزلج على اللوح، واستعد وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بمعسكر إعداد خارجي اختتمه أخيراً في جورجيا وامتد لقرابة ستة أيام.