حمدان بن محمد يهنئ فريق "SWS Board Technology" لفوزه بجائزة دبي الأفعال

هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فريق SWS Board Technology بمناسبة فوزه بجائزة دبي الأفعال Dubai-it، عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي.

وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": نبارك لفريق SWS Board Technology فوزه بجائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي…".

وتابع سموه: "من دبي، أطلق رائد الأعمال رينييه نوهرا واحدةً من أكبر عمليات تصنيع ألواح الرياضات الثلجية والمائية في العالم. واليوم، ينتج مشروع SWS Board Technology نصف ألواح الكايت بورد والويك بورد في العالم، وثلث ألواح التزلج على الثلج، بطاقة إنتاجية تتجاوز 450 ألف لوح سنوياً، فيما تجاوزت مبيعاته 6 ملايين لوح…".

وأضاف سموه: "ألواح تُصنع في دبي، وتثق بها كبرى العلامات العالمية، ووصلت إلى الألعاب الأولمبية الشتوية وبطولات العالم، مع التزام بالحلول المستدامة من خلال تشغيل عمليات الإنتاج بالطاقة الشمسية، وتطوير حلول متكاملة لإعادة التدوير."