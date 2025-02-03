مدريد مُهدد بخسارة روديغر أمام أتلتيكو وسيتي

تعرّض المدافع الألماني، أنتونيو روديغر، في صفوف ريال مدريد، لإصابة عضلية في فخذه الأيمن، تجعل مشاركته في ديربي مدريد ضد أتلتيكو، وفي ذهاب الملحق الأوروبي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الشهر الجاري، موضع شك، كما أعلن نادي العاصمة الإسبانية، أمس.

وتعرّض روديغر للإصابة في مطلع المباراة التي خسرها فريقه أمام اسبانيول صفر-1 في الدوري المحلي.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فمن الممكن أن يغيب لمدة أسبوعين على الأقل عن المنافسات، وبالتالي عدم خوض ديربي العاصمة ضد أتلتيكو مدريد، نهاية الأسبوع المقبل، ومباراة الذهاب من الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في 11 فبراير.