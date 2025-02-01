الشارقة يستعيد الصدارة.. وعجمان «آخر سعادة»

استعاد فريق الشارقة صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إثر فوزه الصعب على ضيفه دبا الحصن بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعتهما أمس على استاد الشارقة، في الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين، وعاشت جماهير الفريق لحظات عصيبة نظراً للهدف الوحيد والمحاولات الخطرة من الضيوف.

ويدين «الملك» بالفضل للاعبه تايرون كونراد، الذي سجّل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة، مستفيداً من تمريرة نموذجية من الوافد الجديد عادل تاعرابت، ليجد نفسه في مواجهة الحارس سهيل عبدالله، ويسدد كرة أرضية استقرت في أقصى الزاوية اليمنى.

ورفع «الملك» رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة، علماً بأن مطارده شباب الأهلي لديه مباراة مؤجلة من الجولة الـ12 أمام دبا الحصن أيضاً، ستُلعب يوم الثلاثاء المقبل، بينما تجمد رصيد دبا الحصن عند تسع نقاط في المركز قبل الأخير.

وفي مواجهة أقيمت أمس، تخطى فريق عجمان ضيفه الوحدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، على استاد راشد بن سعيد، ليحقق بذلك «البركان» انتصاره الثالث توالياً، متقدماً إلى المركز السابع برصيد 19 نقطة، في حين تجمد رصيد «العنابي» عند 22 نقطة في المركز الخامس.

وقصّ أصحاب الأرض شريط الأهداف مبكراً بواسطة فيكتور هنريكي في الدقيقة الـ10، وهو الهدف الذي ظل وحيداً حتى الدقيقة 43، عندما أدرك الوحدة التعادل عبر عمر خريبين من ركلة جزاء. وعزّز الهدف من معنويات الضيوف، ليضيفوا الهدف الثاني سريعاً عن طريق لوكاس بيمنتا (45+1).

وشهد الشوط الثاني تحوّلات كبيرة في المباراة، إذ استعاد «البركان» توازنه ونجح في إدراك التعادل (55) بواسطة ميلوس كوسانوفيتش من ركلة جزاء، بعد أن لمس مدافع الوحدة ساسا إيفكوفيتش الكرة بيده.

وعاد إيفكوفيتش ووقع في المحظور مجدداً بالطريقة ذاتها، ليحصل عجمان على ركلة جزاء أخرى سجل منها ميلوس كوسانوفيتش الهدف الثاني له والثالث لفريقه (67)، قبل أن يحرز علي مدن الهدف الرابع (78)، لكن الوحدة قلّص الفارق (90+4) بالهدف الثالث عبر أحمد نورالله، لكنه لم يكن كافياً لتجنب الخسارة.

وفي مواجهة السهرة، قفز النصر إلى المركز الثالث إثر انتصاره الصعب على ضيفه العروبة بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد آل مكتوم. وكانت هذه أول مواجهة يخوضها «العميد» عقب رحيل نجمه عادل تاعرابت بصورة رسمية، وظهر أن «الأزرق» لم يتأثر بذلك، بفضل طريقة اللعب التي اتبعها المدرب ألفريد شرودر.

وكان النصر قد وجد نفسه متأخراً أمام ضيفه، بعدما استقبل هدفاً عكسياً في الدقيقة 39، إثر فشل حارسه أحمد شامبيه في التحكم بالكرة العائدة من زميله ليروي يوهان، لكن ذلك لم يضعف عزيمة لاعبي «العميد»، الذين أدركوا التعادل (45).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، استثمر أصحاب الأرض فرصهم وسجلوا هدف التقدم الثاني في الدقيقة 57، بواسطة عبدالله توري، الذي أمّن النقاط الثلاث لفريقه، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة متقدماً إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد العروبة عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

وفي اللقاء الرابع الذي اختتم مباريات الجولة الـ14، عاد بني ياس بالنقاط الثلاث من ملعب مستضيفه الجزيرة، بعدما تغلب عليه بهدف نظيف حمل توقيع لازار ماركوفيتش في الدقيقة 12، وهو الهدف الذي حافظ عليه «السماوي» حتى نهاية اللقاء، ليخرج على أثره منتصراً ويرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 21 نقطة في المركز السادس.