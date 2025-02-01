4 لاعبين يتنافسون على جوائز «الأفضل» في «سلة دبي»

سجلت منافسات بطولة دبي الدولية المقامة حالياً في نسختها الـ34 على صالة نادي النصر بدبي، ويسدل الستار عنها غداً، تألق العديد من نجوم اللعبة، من ضمنهم أربعة لاعبين مرشحين بقوة لجوائز «الأفضل»، بينهم ثلاثة لاعبين في مركز صانع الألعاب.

«الإمارات اليوم» ترصد وفق معدلات الأداء والإحصاءات الرسمية للمباريات، النجوم الأربعة الذين تمنحهم معدلاتهم المنافسة على جوائز «الأفضل» التي تمنح للاعبين الذين تألقوا على مدار مباريات البطولة.

عمر عبادة

حافظ لاعب منتخب تونس عمر عبادة، على أداء ثابت في مبارياته الخمس في البطولة، مع معدل دقائق لعب بلغ 30 دقيقة في المباراة الواحدة، ومعدل تسجيل بلغ 21 نقطة، بنسبة نجاح تصل إلى 87%، إلى جانب نسبة نجاح بلغت 90% عن الرميات الحرة، إضافة إلى إسهاماته الهجومية بمعدل ست تمريرات حاسمة لزملائه.

ماركوس كوسينس

فرض لاعب فريق «سترونغ غروب» الفلبيني، المحترف الأميركي ماركوس كوسينس، نفسه كأحد أفضل لاعبي الارتكاز، وسط معدلات مرتفعة على صعيدي الدفاع والهجوم، على الرغم من اقتصار معدل اللعب لديه على 24 دقيقة في المباراة الواحدة، إذ تمكن من تسجيل معدل 23 نقطة، وست تمريرات حاسمة، إضافة إلى نسب مرتفعة في الجانب الدفاعي بمعدل 11 التقاطاً ناجحاً للكرات المرتدة عن السلة.

محمد السعدي

واصل صانع ألعاب المنتخب الليبي وقائد فريق أهلي طرابلس، محمد السعدي، للعام الثاني توالياً، تألقه في «سلة دبي» بتسجيله في النسخة الحالية المعدل الأعلى على صعيد التمريرات الحاسمة لزملائه (9 تمريرات)، ومعدل لعب يبلغ 31 دقيقة في المباراة، إلى جانب معدل تسجيل نقاط تخطى حاجز 20 نقطة، بنسبة نجاح 81.7%، ونسبة نجاح بلغت 91% في الرميات الحرة.

دي ماركو

شكّل صانع ألعاب المنتخب الوطني، دي ماركو ديكسون، مصدر قلق لدفاعات الفرق المنافسة، لسرعة اختراقاته، ودقة تسديداته، بخوضه معدل دقائق لعب في المباريات بلغ 33 دقيقة، ومعدل تسجيل بلغ 22 نقطة في المباراة الواحدة، بنسب نجاح بلغت 83.6%، ونسبة نجاح بلغت 90.5% على مستوى الرميات الحرة، إلى جانب إسهاماته في صناعة سبع تمريرات حاسمة.