وليد عباس: لم أعتزل اللعب دولياً.. وجاهز لارتداء قميص «الأبيض»

قال لاعب شباب الأهلي وليد عباس (39 عاماً)، إنه لم يعتزل اللعب دولياً، وإنه لايزال يواصل العطاء، وجاهز لتمثيل المنتخب الوطني مجدداً في حال طلبه مدرب المنتخب، البرتغالي باولو بينتو، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن شباب الأهلي لديه القدرة على المنافسة على أكثر من بطولة هذا الموسم، كونه يضم عناصر مميزة من اللاعبين، إلى جانب أن الفريق تطوّر كثيراً تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا.

وأضاف وليد عباس لـ«الإمارات اليوم»: «متحمس للعودة إلى المنتخب متى طلبني الجهاز الفني لـ(الأبيض)، خصوصاً أن مسيرتي الطويلة تشهد على أنني دائماً ملتزم في كل تجمعات المنتخب، ولا أعطي أي أعذار، ولم أبخل على (الأبيض) بأي شيء حتى في أصعب الظروف التي تعرضت لها».

ورداً على سؤال بشأن مدى حظوظ المنتخب في التأهل لكأس العالم 2026، قال: «حظوظ المنتخب كبيرة في التأهل للمونديال، لكن لابد من التركيز في المباريات المتبقية في مشوار التصفيات، خصوصاً المباراتين المقبلتين أمام إيران وكوريا الشمالية، وحتى لو تعادل المنتخب مع إيران وفاز على كوريا الشمالية، فإن حظوظ المنافسة على بطاقة التأهل ستكون قائمة».

وأوضح وليد عباس: «المنتخب يضم حالياً مجموعة من العناصر الجديدة المميزة من اللاعبين، ويقدمون مستويات طيبة، لكنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يبرزوا بشكل أكبر».

وبشأن النصائح التي يمكن أن يقدمها إلى العناصر الجديدة في صفوف المنتخب من خلال تجربته الطويلة مع «الأبيض»، قال: «على العناصر الجديدة في المنتخب المحافظة على أنفسهم، والتركيز أكثر في اللعب، وألا ينشغلوا بالإعلام».

وتميّز وليد عباس بمسيرة حافلة من العطاء والإنجازات سواء مع ناديه شباب الأهلي، أو مع المنتخب الوطني، إذ كان أحد العناصر الأساسية في تشكيلة «الأبيض» على مدى سنوات طويلة.

وبشأن السر وراء استمراره في الملاعب حتى الآن رغم بلوغه سن 39، قال: «أعمل دائماً على تطوير نفسي، وأنا منضبط في التمارين وفي المحافظة على نفسي والجميع يرى نتيجة هذا العمل حالياً، كوني لاأزال أواصل مسيرتي مع الفريق، وأتمنّى الاستمرار في الملاعب لفترة أطول، وسأبذل كل ما عندي لتقديم الأفضل دائماً».

وأكمل: «الهدوء والثقة بالنفس والالتزام هي ما تميز لاعب كرة القدم».

منافسة قوية في صدارة الدوري

بخصوص المنافسة القوية بين شباب الأهلي والشارقة في صدارة الدوري الإماراتي، أوضح وليد عباس: «الشارقة فريق قوي ومنظم ويملك لاعبين جيدين، وكذلك شباب الأهلي، وأعتقد أن المنافسة ستكون قوية».

وعن مدى تعرض لاعبي شباب الأهلي للضغوط بسبب وجودهم في أكثر من بطولة، قال: «شيء طبيعي أن يمر اللاعبون بضغوط، لكن لدينا الخبرة الكبيرة، إلى جانب وجود بدلاء مميزين بإمكانهم مساعدة الفريق في حال وجود أي نقص».

وتابع: «شباب الأهلي لديه انضباط في صفوف اللاعبين، وأصبح أكثر نضجاً، وتطوّر بشكل كبير تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، وهناك لاعبون بإمكانهم صنع الفارق».

وختم حديثه بالتأكيد على أن شباب الأهلي استحق الفوز على البطائح بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس، في الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين، رغم النقص في صفوف الفريق.