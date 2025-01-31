تجاوز محطة تاعرابت.. النصر يقفز للمركز الثالث

قفز النصر إلى المركز الثالث إثر انتصاره الصعب على ضيفه العروبة بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وكانت هذه أول مواجهة يخوضها «العميد» عقب رحيل نجمه عادل تاعرابت بصورة رسمية، وبدا أن «الأزرق» لم يتأثر بذلك، بفضل طريقة اللعب التي اتبعها المدرب ألفريد شرودر.

ووجد النصر نفسه متأخراً أمام ضيفه، بعدما استقبل هدفاً عكسياً في الدقيقة 39، إثر فشل حارسه أحمد شامبيه في التحكم بالكرة العائدة من زميله ليروي يوهان. لكن ذلك لم يضعف عزيمة لاعبي «العميد»، الذين أدركوا التعادل في الدقيقة 45.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، استثمر أصحاب الأرض فرصهم وسجلوا هدف التقدم الثاني في الدقيقة 57، بواسطة عبدالله توري، الذي أمّن النقاط الثلاث لفريقه، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة متقدماً إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد العروبة عند 3 نقاط في المركز الأخير.