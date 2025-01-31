بمساعدة تاعرابت.. الشارقة يهزم دبا الحصن ويستعيد صدارة الدوري

استعاد فريق الشارقة صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم إثر فوزه الصعب على ضيفه دبا الحصن بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم على استاد الشارقة. وعاشت جماهير الفريق لحظات عصيبة نظراً للهدف الوحيد والمحاولات الخطرة من الضيوف.

ويدين «الملك» بالفضل للاعبه تايرون كونراد، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة، مستفيداً من تمريرة نموذجية من الوافد الجديد عادل تاعرابت، ليجد نفسه في مواجهة الحارس سهيل عبدالله ويسدد كرة أرضية استقرت في أقصى الزاوية اليمنى.

ورفع «الملك» رصيده إلى 37 نقطة في المقدمة، علماً بأن مطارده شباب الأهلي صاحب الـ 35 نقطة لديه مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة أمام دبا الحصن أيضاً، ستلعب يوم الثلاثاء المقبل، في وقت تجمد فيه رصيد دبا الحصن عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير.