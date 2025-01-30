بعد مفاوضاته مع النصر الإماراتي.. حكيم زياش "دحلاوي"

أعلن نادي الدحيل القطري رسمياً عن تعاقده مع اللاعب الدولي المغربي، حكيم زياش للانضمام إلى صفوف الفريق الذي يلعب في دوري نجوم قطر للمحترفين، وبالتالي حسم وجهته بعد أن دخل في مفاوضات مع نادي النصر الإماراتي الذي كان يبحث عن بديل للاعب عادل تعارابت.

وقال النادي القطري في بيان رسمي على مواقعه في "اكس" دون الكشف عن مدة الصفقة أو قيمتها المالية أن "اللاعب فضل العرض المقدم من جانب نادي الدحيل على العروض الاحترافية المقدمة له".

وأضاف "يعد التعاقد مع اللاعب إضافة قوية إلى الخط الهجومي في الفريق لما يمتلكه من خبرات طويلة بعد مسيرة حافلة من المشاركات مع منتخب بلاده بدأها في عام 2015، بالإضافة للعب ضمن صفوف أندية تشيلسي وأياكس وتفينتي وهيرينفين وأخيرا مع غلطة سراي قبل الانضمام إلى الدحيل".

وتابعت "إدارة النادي ترحب بالأسد المغربي المخضرم حكيم زياش في صفوف الطوفان وتتمنى له مسيرة رائعة حافلة بالإنجازات مع الفريق بمشيئة الله".

وكان اللاعب زياش قد دخل في مفاوضات مع نادي النصر الإماراتي، وابدى رغبته في الانضمام إلى "العميد" للعب في دوري ادنوك للمحترفين في أول تجربة له خارج الدوريات الأوروبية.

يذكر أن زياش من الأسماء العربية اللامعة عالمياً في السنوات الأخيرة خصوصاً عندما مثل منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 حينما وصل إلى نصف نهائي البطولة، وكان يلعب مع تشيلسي الإنجليزي في مواجهة نجم ليفربول محمد صلاح ونجم مانشستر سيتي رياض محرز.