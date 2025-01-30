سبيت خاطر: درع الدوري بين شباب الأهلي والشارقة

أكد المحلل الرياضي، سبيت خاطر، أن الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين يوضح شكل المنافسة على اللقب، مشيراً إلى أن شباب الأهلي والشارقة يبتعدان بشكل كبير في سباق التتويج بالدرع والحصول على اللقب.

وتحدث لاعب المنتخب الوطني السابق لـ«الإمارات اليوم» عن أبرز اللاعبين والمدربين في الدوري عقب نهاية الدور الأول وتوقعاته لشكل المنافسة، وقال: «المنافسة أصبحت واضحة بشكل كبير بين شباب الأهلي والشارقة، حيث إنهما الأكثر استقراراً من جميع الجوانب، سواء على مستوى النتائج أو من ناحية مردود اللاعبين، خصوصاً أن الأمر لا يقتصر فقط في الدوري، بل يمتد إلى كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأيضاً مشاركتهما في (دوري أبطال آسيا 2)، بينما حقق شباب الأهلي لقبين حتى الآن، هما كأس السوبر المحلي، ودرع التحدي في كأس السوبر الإماراتي - القطري، لذلك يعد الفريقان الأقرب للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري في النصف الثاني من الموسم».

أما بالنسبة إلى إمكانية دخول أندية أخرى سباق المنافسة، فقال: «من خلال الوضع الذي شاهدناه، هناك أندية تحاول استقطاب لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن عملياً شباب الأهلي والشارقة يمتلكان مصيرهما بأيديهما، أما أندية العين والوحدة والوصل والجزيرة، على سبيل المثال، فيجب أن تخدمها النتائج حتى يتمكن أي فريق من العودة إلى المنافسة».

ورداً على سؤال حول رأيه بالنسبة إلى أفضل لاعب مواطن، قال: «سعيد لعودة ماجد حسن، والمستوى الممتاز الذي قدمه مع فريق الشارقة، بينما بشكل عام لا أرى أن المستويات التي قدمها اللاعبون المواطنون لافتة في الدور الأول، إذ إن هناك تفاوتاً كبيراً في المستويات، ومن الصعب تحديد لاعب قدم مستوى ثابتاً في خمس مباريات متتالية».

وزاد: «لكن في حال اختياري لأفضل لاعب مواطن، سأذهب إلى حراس المرمى، وأبرزهم حمد المقبالي مع شباب الأهلي، بعدما قدم مستويات جيدة جداً مع الفريق».

وأضاف: «الأهم من اختيار ومتابعة أفضل لاعب مواطن هو افتقاد الدوري للاعبين الشباب والمواهب الصاعدة، إذ إنه في المواسم الماضية كان في كل موسم تكون هناك مجموعة من اللاعبين الشباب الذين لفتوا الأنظار، مثل يحيى الغساني وحارب عبدالله وعلي صالح وعبدالله رمضان، ولكن الموسم الحالي لا يوجد لاعبون نستطيع القول إنهم تألقوا بشكل كبير في الدور الأول».

وعن أفضل اللاعبين الأجانب، قال: «الإيراني سردار أزمون ممتاز جداً مع شباب الأهلي، والأمر نفسه بالنسبة إلى غويليرمي بالا، ومن الشارقة كايو لوكاس وماركوس ميلوني، إذ إن هؤلاء اللاعبين الأربعة هم الأبرز حتى الآن».

في المقابل، قال سبيت خاطر إن هناك مدرباً يعد مفاجأة الدور الأول، وقال: «البرتغالي باولو سوزا حتى الآن هو الأفضل في الموسم الحالي، إذ إنه بالنسبة إلى الروماني أولاريو كوزمين يعد ذلك أمراً طبيعياً، فهو مدرب كبير، ولكن سوزا يخوض موسمه الأول في الدوري، ويقود شباب الأهلي بشكل ممتاز في الفترة الحالية».

واختار الفريق الذي خيب التوقعات، وقال: «العين بالتأكيد يعد الأبرز بالنسبة إلى الفرق التي خيبت التوقعات، حيث إن الفريق حقق لقب دوري أبطال آسيا، وكان يجب أن يستفيد من هذا الإنجاز بشكل أفضل في الموسم الحالي، ولكن على العكس، (الزعيم) تراجع بشكل غير متوقع، إذ إنه ليس من الطبيعي أن يصبح الفريق قريباً من مغادرة الموسم من دون تحقيق أي لقب، ولكن أرى أن النادي قادر على العودة إلى وضعه الطبيعي».

واختتم بالتأكيد على أن الأرجنتيني كريسبو هو المدرب الذي خيب التوقعات في الدور الأول، واستحق الرحيل عن تدريب العين، مشيراً إلى أن المدرب السابق لـ«الزعيم» كان يمتلك المقومات كافة التي تساعده على قيادة الفريق لتقديم موسم استثنائي، بينما أسهم بالنتائج التي حققها مع العين في أن يتأثر الفريق، والمدرب الجديد، البرتغالي ليوناردو جارديم في الفترة الماضية.

سبيت خاطر:

. من الصعب تحديد لاعب مواطن قدّم مستوى ثابتاً في 5 مباريات متتالية.

. العين أبرز الفرق التي خيبت التوقعات في الدور الأول من دوري المحترفين.