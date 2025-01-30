كوسانوفيك: عجمان يستحق مركزاً متقدماً في الدوري قياساً بمستواه

أكد مدافع عجمان، الصربي ميلوش كوسانوفيك، أن «البرتقالي» كان يستحق مركزاً متقدماً في دوري أدنوك للمحترفين، بعد الأداء المميز للفريق، خصوصاً في الفترة الأخيرة، لاسيما أنه تغلب على العين حامل لقب دوري أبطال آسيا، وكان قريباً من التأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، بعد الأداء القوي أمام شباب الأهلي قبل الخسارة 1-2.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «عجمان يقدم أداءً رائعاً في الموسم الحالي، والمستوى تقدم كثيراً، إذ يستحق أن يكون بين فرق المقدمة على جدول ترتيب الدوري، قياساً بالمستوى الفني والأجواء الرائعة داخل النادي».

ويحتل عجمان حالياً المركز التاسع في الدوري مع نهاية الدور الأول برصيد 16 نقطة (خمسة انتصارات، وتعادل واحد، وسبع خسائر).

وأوضح كوسانوفيك: «سعيد جداً بالوجود في نادي عجمان، ومحظوظ باللعب في هذا النادي وهذه البيئة، وكرة القدم لا يمكن توقعها، قد تلعب جيداً وتخسر، وقد تكون غير موفق في المباراة لكنك تحصل على النقاط، هذه هي كرة القدم، وهو ما يصعِّب من توقع ترتيب محدد للفريق في نهاية المسابقة، ولكن أعتقد أن عجمان يجب أن يكون في مقدمة فرق الدوري قياساً بمستواه الفني».

وأضاف أن «عجمان قدم عروضاً قوية خلال مسابقة كأس رئيس الدولة أيضاً، لكنه اصطدم بأفضل فريق في الدوري (شباب الأهلي)، وعلى الرغم من ذلك كان الفريق قريباً من تحقيق نتيجة إيجابية».

ويقدم المدافع الصربي مستويات رائعة مع عجمان، منذ أن انتقل إلى الفريق في يناير 2024، وحجز مكانه في التشكيل الأساسي، إذ خاض هذا الموسم 13 مباراة مع الفريق، وأحرز ثلاثة أهداف، رغم أنه يلعب في قلب الدفاع.

وأكد اللاعب الصربي أن فريقه سيخوض مواجهة صعبة أمام الوحدة في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين غداً، ويبحث الفريق عن استمرار النتائج الإيجابية، والتقدم خطوة في الترتيب.

ميلوش كوسانوفيك:

. كرة القدم لا يمكن توقعها.. قد تلعب جيداً وتخسر لأنك غير موفق في المباراة.