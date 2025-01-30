بوغدان: شخصية وخبرة شباب الأهلي تظهر في الأوقات الصعبة

شدد مدافع فريق شباب الأهلي، الصربي بوغدان بلانيتش، على أن الفريق يمتلك شخصية قوية تساعده في الأوقات الصعبة في المباريات التي يكون فيها الفوز أهم من الأداء، قياساً بالخبرة التي يتمتع بها «فرسان دبي».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لا أعرف سبب هبوط المستوى في بعض المباريات، نفقد التركيز في بعض الأوقات وامتلاك الكرة، إذ لم نلعب بشكل جيد في مباراة الجزيرة في الدوري، لكن حققنا الأهم بحصد النقاط الثلاث، وفي الأيام المقبلة سيعالج المدرب الخلل والأخطاء التي ظهرت سابقاً».

ويُعدّ بوغدان (33 عاماً) أهم لاعبي شباب الأهلي، ولم يغب عن الفريق هذا الموسم إلا في مباراة العين بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وبخلاف ذلك فقد ظهر في التشكيل الأساسي 11 مباراة من أصل 12 لقاء خاضها الفريق هذا الموسم في الدوري، ونجح في إحراز هدف.

وأضاف: «الفريق له شخصية ويملك من الخبرة والقوة ما يؤهله للتعامل مع أي موقف، من أجل الخروج بالمباراة إلى بر الأمان وتحقيق النقاط الثلاث التي تساعد الفريق وتكون دافعاً للمباريات المقبلة في البطولات المختلفة».

وعقب الفوز على عجمان في الدور ربع النهائي بمسابقة كأس رئيس الدولة، قال اللاعب الصربي: «نحترم الفرق كافة، ونخوض العديد من المباريات المهمة في فترة قصيرة، يجب علينا الاستعداد الجيد لكل الفرق بالمستوى نفسه، خصوصاً مباريات الكؤوس، إذ دائماً ما تكون مختلفة، وعلينا الاستعداد النفسي والبدني لكل مباراة بشكل جيد حتى نواصل مشوارنا في كل البطولات، ونصل إلى الأدوار النهائية».

ونجح شباب الأهلي في الفوز على عجمان بالدور ربع النهائي من بطولة كأس رئيس الدولة بنتيجة (2-1)، ليواصل الفريق مشواره الناجح هذا الموسم ويصل إلى الدور نصف النهائي محققاً انتصاراً جديداً، ليقترب من لقب آخر.