جمال بلماضي في طريقه إلى «دورينا»

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب الجزائري، جمال بلماضي، تلقى عرضاً من أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم.

وأكد مصدر مقرب من المدرب، البالغ 48 عاماً، لـ«الإمارات اليوم» أن «نادياً في دوري المحترفين (رفض الكشف عنه) تواصل عن طريق وسيط مع المدرب، بشأن إمكانية التعاقد معه خلال الأيام المقبلة».

وأشار إلى أن «جمال بلماضي لا يمانع الموافقة على قبول المهمة، خصوصاً في حال نجاح النادي في الاستغناء عن خدمات المدرب الذي يقود الفريق حالياً».

ويعد بلماضي من أبرز المدربين في تاريخ منتخب الجزائر، حيث قاد الفريق من 2018 إلى 2024، ومن أبرز إنجازاته قيادة «محاربي الصحراء» للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

ويمتلك بلماضي خبرات تدريبية كبيرة، حيث إنه يعد أكثر مدرب جزائري استمر في منصبه، إذ قاد المنتخب الجزائري في 66 مباراة، فاز في 42 منها، وتعادل في 17 وخسر سبع مباريات.

وبدأ جمال بلماضي مسيرته التدريبية بعد عام واحد من اعتزاله كرة القدم في 2009، حيث تولى تدريب لخويا القطري في يوليو 2010، ثم انتقل لتدريب منتخب قطر من مارس 2014 إلى يناير 2015.

وعاد المدرب الجزائري لتدريب لخويا القطري في يونيو 2015، واستمر مع الفريق حتى يوليو 2018.

وفي المقابل، بدأ رحلة المجد مع منتخب الجزائر في أغسطس 2018 في رحلة امتدت لأكثر من خمس سنوات، قاد خلالها «محاربي الصحراء» لتحقيق إنجازات عدة، أبرزها بطولة كأس أمم إفريقيا عام 2019 التي أقيمت في مصر، بجيل كان بين الأبرز في تاريخ الجزائر بالكامل، كما حقق مع «الخضر» لقب كأس العرب 2021.

. بلماضي قاد المنتخب الجزائري للفوز بكأس أمم إفريقيا عام 2019.

. 66 مباراة أشرف فيها بلماضي على المنتخب الجزائري.. فاز 42 مرة وتعادل في 17 وخسر 7.