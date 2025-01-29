نهائي كأس دبي الفضية للبولو السبت

حقق فريق الحبتور فوزاً كبيراً على فريق غنتوت بنتيجة 12 هدفا مقابل سبعة أهداف في ختام الدور التأهيلي ضمن منافسات كأس دبي الفضية والتي من المقرر ان تختتم السبت

وجاء فوز فريق الحبتور ليمهد الطريق مباشرة لفريق الامارات وفريق ذئاب دبي ليكونا طرفا في المباراة النهائية لأن فوز غنتوت كان سيدخلهما في حسابات معقدة باللعب ضربات جزائية.

جاءت مباراة الحبتور وغنتوت قوية حيث تقدم غنتوت بهدفين دون رد في الشوط الأول ويشهد الشوطين الثاني والثالث تكافؤ المستوى ليضيف كل منهم هدفين في كل شوط ليبدأ الشوط الرابع بنتيجة ستة اهداف لغنتوت مقابل أربعة اهداف للحبتور الذي استفاق في فترة الراحة ولملم أوراقه المبعثرة فيما خلد فريق غنتوت الى الثقة المفرطة بعد تقدمه في الاشواط الثلاثة وبدأ يفكر في المباراة النهائية وضربات الجزاء الا ان فريق الحبتور نجح في احراز اربعة اهداف متتالية وسط غياب غنتوت عن التهديف لينتهي الشوط بتقدم الحبتور بثمانية اهداف مقابل ستة اهداف.