حكيم: «بيروت» يطمح إلى لقب تاريخي في «سلة دبي»

أكد رئيس نادي بيروت اللبناني نديم حكيم، حرص فريقه الدائم على الوجود والمنافسة على ألقاب بطولة دبي الدولية لكرة السلة المقامة حالياً في نسختها الـ34 بصالة نادي النصر حتى الثاني من فبراير المقبل، بطموح حصد لقب تاريخي أول في البطولة التي وصفها بالأعرق على صعيد قارة آسيا.

وقال حكيم لـ«الإمارات اليوم»، إن «فريق بيروت الذي لم يغب عن (سلة دبي) منذ مشاركته الأولى عام 2017، يطمح في حصد أول لقب تاريخي في بطولة تحرص على الدوام نخبة أندية ومنتخبات آسيا وإفريقيا على الانضمام إلى سجلاتها التاريخية، خصوصاً اللبنانية منها، والتي تضم خزائنها 14 لقباً من خلال 33 نسخة مضت».

وأوضح: «الصداقة القوية التي تربط الأندية اللبنانية بدبي عموماً التي نعتبرها بيتنا الثاني، وبطولتها (سلة دبي)، تجعل من الأندية في بلادي حريصة على الوجود والمنافسة على ألقاب هذه البطولة، إذ لو قمنا بنظرة سريعة لسجلها الذهبي لوجدنا أسماء أندية لبنانية بحجم الحكمة والشانفيل والرياضي وحتى أنيبال سبق لها التتويج باللقب، وهو الهدف ذاته الذي نسعى في نادي بيروت إلى تحقيقه».

وأضاف: «رغم صعوبات البدايات لإعداد الموسم الحالي في لبنان، فإننا حرصنا على القدوم إلى هذه البطولة والمشاركة فيها، وقدّم الفريق حتى الآن مستويات طيبة، حتى في مباراتنا الأخيرة أمام (سترونغ غروب) الفلبيني الذي يُعدّ من الفرق القوية والمرشحة للقب».

وتابع: «سعداء بالمستوى الذي ظهر به لاعبونا، ولو قدّم محترفونا الأجانب في الشوط الأول المستوى ذاته والتركيز الذي ظهروا عليه في الشوط الثاني، لذهبت المباراة عكس ما انتهت نتيجتها بفوز الفريق الفلبيني بفارق سبع نقاط وبنتيجة (85-78)».

ولفت حكيم إلى أهمية بطولة دبي من حيث جدولها الزمني، وقال: «تحديات كبيرة واجهها الفريق قبل القدوم إلى دبي، ليس على صعيد تأخر مراحل الإعداد فحسب جرّاء الظروف التي سادت لبنان أخيراً، بل في النجاح بالتعاقد مع محترفين على مستوى عالٍ، ومشاركتنا هي جزء من مراحل الإعداد للموسم اللبناني الجديد، ونحن عازمون على أن تكون المشاركة في النسخة الحالية لبطولة دبي مثمرة في ظل المستوى المطمئن الذي ظهر به (بيروت) حتى الآن في دوري مجموعات النسخة الحالية، ما يمنحنا الثقة بالذهاب بعيداً للمنافسة على اللقب».

وعن الشراكة التي تربط النادي بـ«طيران الإمارات» اختتم حكيم قوله: «التنوع في فئات النادي ومشروعه أسهم في تعزيز عوامل الثقة التي تربطنا بـ(طيران الإمارات) منذ 20 عاماً، ونحن سعداء بأن نكون سفراء دائمين للناقلة الإماراتية العملاقة في مشاركاتنا بالبطولات».

يذكر أن فريقي «سترونغ غروب» متصدر المجموعة الأولى، ووصيفه فريق نادي بيروت، ضمنا التأهل إلى الدور ربع النهائي بغض النظر عن نتائج مبارياتهما في جولتي ختام دوري المجموعات.

قمة إماراتية في ختام دور المجموعات

يُختتم اليوم دور مجموعات النسخة الـ34، بإقامة أربع مباريات مناصفةً لحساب المجموعتين الأولى والثانية، تُستهل في الثالثة ظهراً بقمة إماراتية تجمع المنتخب الوطني أمام نادي النصر، وتتبع في الخامسة بلقاء منتخب تونس وزامبانغا الفلبيني، ومن ثم الحكمة اللبناني في مواجهة أهلي طرابلس الليبي، ويسدل الستار في التاسعة بلقاء سترونغ غروب الفلبيني واتحاد عمّان الأردني.

نديم حكيم:

. فريق بيروت لم يغب عن «سلة دبي» منذ مشاركته الأولى عام 2017.

. كنا حريصين على المشاركة رغم صعوبات الإعداد للموسم الحالي في لبنان.