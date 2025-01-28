دي ماركو: نجاحي مع «الأبيض» مهّد انتقالي إلى الشارقة

أكّد صانع ألعاب المنتخب الوطني، دي ماركو ديكسون، عزمه على مواصلة العطاء والتألق بقميص «الأبيض» في مشاركته الحالية في بطولة دبي الدولية المقامة على صالة نادي النصر حتى الثاني من فبراير المقبل، بطموح بلوغ المنتخب للجاهزية المطلوبة قبل الاستحقاق الأهم والمصيري الشهر المقبل في النافذة الثالثة والختامية من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2025.

وتمثل المشاركة الحالية للمنتخب في «سلة دبي» محطة إعداد قبل خوض النافذة الثالثة من المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا، التي ستجمعه يومَي 22 و25 فبراير المقبل مع منتخبَي سورية ولبنان، ويتطلع المنتخب إلى حجز مقعده بين المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا.

وأشار دي ماركو إلى أن التألق مع المنتخب فتح له، بداية الموسم الحالي، توقيع عقد مع نادي الشارقة لموسمين، ما شجعه، بجانب ما لمسه من عوامل كثيرة، على اتخاذ قرار السعي للاستقرار وعائلته في الإمارات.

وقال دي ماركو لـ«الإمارات اليوم»: «إن الحفاوة التي وجدتها منذ انضمامي لقائمة المنتخب، ثم التوقيع للعب مع نادي الشارقة، والسمعة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارات على صعيد العيش الكريم والأمان، جميعها عوامل تحفزني على بذل الكثير من الجهد لخدمة السلة الإماراتية».

وأوضح: «وجودي سابقاً كان يقتصر على المشاركة مع المنتخب في مبارياته خلال مراحل التصفيات الآسيوية، بداية من النافذة الأولى للمرحلة الختامية، إلا أن نجاحي في مواصلة العطاء مع (الأبيض) سمح لي بالحصول على عقدٍ مع نادي الشارقة الذي أسعى لمساعدته في المنافسة على الألقاب المحلية والخارجية».

وأضاف: «طموحاتي كبيرة للمساهمة في تحقيق المنتخب أهدافه، والتواجد بين كبار آسيا، إضافة إلى طموحاتي مع فريقي الحالي الذي لمست منذ انضمامي إليه عوامل الاستقرار التي تشجعني لاستقدام عائلتي للعيش والبقاء في الإمارات».

وتطرق دي ماركو إلى المستويات القوية التي عادةً ما تشهدها بطولة دبي بجانب الحضور الجماهيري، وقال: «قدمنا مباراتين قويتين ومثيرتين أمام كل من سترونغ غروب واتحاد عمان والمستويات قوية للغاية، و(سلة دبي) من البطولات التي تحظى بشعبية كبيرة في الأوساط الآسيوية، وتحرص أندية القارة الكبيرة على الفوز بلقبها».

وتابع: «مباراتنا الأخيرة أمام اتحاد عمان سجلت تصاعداً في وتيرة المنتخب بشكل عام، وفرحتي كانت كبيرة في تسجيلي لرمية ثلاثية ناجحة في الثواني الأخيرة كانت كفيلة في تحقيقنا الفوز».

وعن مستوى السلة الإماراتية والدوري بشكل عام، قال دي ماركو: «رغم قلة الأندية المشاركة في بطولة الدوري على صعيد مرحلة الرجال، فإن مستوى المنافسة مرتفع في ظل تواجد كوكبة من المحترفين الأجانب عاليي المستوى، بجانب ما لمسته من جهود لتطوير اللعبة وبناء قواعد من الأجيال الناشئة».

واختتم: «الموسم الحالي أظهر ندية كبيرة في المنافسة، سواء على صعيد شباب الأهلي والنصر والشارقة أو البطائح، وأتوقّع ارتفاع مستوى المنافسة في الأدوار المقبلة».

مهمة صعبة لممثلي السلة الإماراتية

يخوض ممثلو السلة الإماراتية، فريقا الشارقة والنصر والمنتخب الوطني، اليوم، مواجهات مصيرية، إذ يستهل «الملك» في الثالثة ظهراً أولى مباريات الجولة بلقاء منتخب تونس، ويتقابل «العميد» مع اتحاد عمّان الأردني في الخامسة مساء، ويخوض المنتخب الوطني في السابعة مساءً اختباراً صعباً أمام فريق بيروت اللبناني متصدر فرق المجموعة الأولى، فيما يسدل الستار عن الجولة في التاسعة بلقاء الحكمة اللبناني وزامبانغا الفلبيني.

وينشد الشارقة والمنتخب التونسي المتشاركان وصافة المجموعة الثانية (ثلاث نقاط لكل منهما)، تسجيل انتصارهما الثاني الذي يضمن لصاحبه صدارة مؤقتة لفرق المجموعة برصيد خمس نقاط، بفارق نقطة واحدة عن أهلي طرابلس المتصدر الحالي برصيد أربع نقاط، والذي يخضع في هذه الجولة لمرحلة الراحة الإجبارية.

بدوره، يبحث النصر واتحاد عمان الأردني عن انتصارهما الأول في المجموعة الأولى، خصوصاً بعدما تعرضا للهزيمة في الجولتين الماضيتين، إذ خسر «العميد» أمام كل من بيروت اللبناني (81-99)، و«سترونغ غروب» الفلبيني (87-99)، فيما تجرع اتحاد عمان خسارتيه أمام بيروت (80-87)، وأمام المنتخب الوطني بواقع (96-97).

ويصطدم المنتخب الوطني (ثلاث نقاط) من انتصار وهزيمة، أمام متصدر المجموعة الأولى بيروت اللبناني برصيد أربع نقاط، ويعوّل «الأبيض» على ارتفاع نسب الانسجام بين لاعبيه، ما قاده، رغم الخسارة في مباراته الأولى أمام «سترونغ غروب» الفلبيني (91-99)، إلى التعويض أمام اتحاد عمان، وتبدو مهمة المنتخب صعبة في ظل قوة الأسماء التي يضمها الفريق اللبناني خصوصاً على صعيد المحترفين الأجانب.

ويطلب الحكمة اللبناني أمام زامبانغا الفلبيني في لقاء المجموعة الثانية، استعادة الثقة، بعد بداية طيبة للبنانيين بالفوز على الشارقة (86-76)، قبل التعثر أول من أمس، أمام منتخب تونس (76-87)، فيما يبحث الوافد الجديد زامبانغا عن انتصاره الأول بعد تعثره في الجولتين الماضيتين، بالخسارة أمام الشارقة (82-97)، وأمام أهلي طرابلس بنتيجة ثقيلة بلغت (84-107).

دي ماركو:

• فرحتي كبيرة بالرمية الثلاثية وقيادة الأبيض للفوز في الثواني الأخيرة.

• رغم قلة الأندية المشاركة في الدوري فإن مستوى المنافسة مرتفع.