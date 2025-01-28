الشعفار: اصبروا على الوصل.. يُقاتل على 4 جبهات

طلب رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، أحمد الشعفار، من جمهور «الإمبراطور» الصبر على الفريق لتحقيق الألقاب، لاسيما أنه يقاتل في أربع جبهات هذا الموسم، بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي من كأس رئيس الدولة بفوزه على كلباء 2-صفر، أول من أمس، وبلغ الدور نفسه لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا «النخبة»، ويسعى لتحسين مركزه (السابع برصيد 17 نقطة متأخراً بفارق 17 نقطة عن الشارقة المتصدر) في دوري أدنوك للمحترفين، الذي توج بلقبه الموسم الماضي، فضلاً عن التتويج أخيراً بدرع السوبر الإماراتي - القطري.

وقال الشعفار لـ«الإمارات اليوم»: «الوصل بحاجة إلى الصبر من قبل جمهوره، وتكاتف الجميع حول الفريق لكي تكلل مجهودات اللاعبين بتحقيق الألقاب، وأنا حالياً متفائل، وقد سعدت بالفوز على كلباء والتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الكأس».

وعن الانتقالات الشتوية للاعبين ومدى حاجة الفريق إلى دعم صفوفه بعناصر جديدة، قال الشعفار: «الأمور في طور الدراسة، والنادي لم يعلن حتى الآن عن أي تعاقدات جديدة ولو كانت هناك تعاقدات لتم الإعلان عنها، أما وضع الفريق في الدوري، فنؤكد أن المشوار لايزال طويلاً كون هناك 13 مباراة متبقية في المنافسة».

وأوضح: «الوصل على أهبة الاستعداد لمواجهة منافسه المقبل في نصف نهائي الكأس، ونسعى لتجهيز فريقنا لهذه المباراة، وطموحنا الاحتفاظ باللقب».

وعن مقارنة الوصل بين الموسمين الحالي، والماضي الذي توهج خلاله الفريق وحصد بطولتَي الدوري والكأس، قال الشعفار: «الوصل هذا الموسم لعب حتى الآن مباريات كثيرة، إلى جانب الضغط النفسي على اللاعبين، من خلال المشاركة في أكثر من بطولة، وأشكرهم والجهاز الفني على الأداء الرجولي، إذ لاحظنا بعد فوز الفريق بدرع السوبر الإماراتي - القطري أن الروح عادت إلى الفريق، وأثبت الوصل للجميع أنه مؤهل ليكون ضمن الأربعة الكبار في كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ونسعى إلى وضع الوصل في المكان الصحيح في الدوري بحصد مزيد من النقاط، وأتمنّى أن يتقدم الفريق على جدول الترتيب».

وحول ما يتردّد حول مصير كل من اللاعبين ليما وكايو كانيدو والمدرب ميلوش، قال الشعفار: «كلهم موجودون مع الفريق».

أحمد الشعفار:

• الوصل على أهبة الاستعداد لمواجهة منافسه المقبل في نصف نهائي الكأس.. وطموحنا الاحتفاظ باللقب.

• سعدت بتأهل «الإمبراطور» إلى نصف نهائي الكأس على حساب كلباء.