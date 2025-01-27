قرعة نصف نهائي الكأس .. الوصل على موعد شباب الأهلي والشارقة يقابل الجزيرة

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، التي أُجريت مساء اليوم الإثنين على استاد هزاع بن زايد، عن مواجهات من العيار الثقيل تجمع بين نخبة الفرق على ملاعب محايدة سيجرى تحديدها لاحقاً.

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة قمة مثيرة، عندما يواجه فريق الوصل، حامل اللقب، نظيره شباب الأهلي في مواجهة تجمع بين فريقين يملكان تاريخاً حافلاً في البطولة. ويسعى "الإمبراطور" للحفاظ على لقبه بينما يطمح "فرسان دبي" إلى تعزيز سجله المميز في البطولة.

وستجمع المواجهة الأخرى، بين فريقا الشارقة والجزيرة في مباراة لا تقل إثارة، تجمع بين فريقين يمتلكان عناصر خبرة وشباب قادرة على صناعة الفارق. ويتطلع "الملك، للعودة إلى منصة التتويج لكنه سيواجه تحدياً كبيراً أمام "فخر أبوظبي" الذي كان قد تأهل على حساب العين.