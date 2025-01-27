حكيم زياش يبدي رغبته في الانتقال إلى النصر الإماراتي

علمت "الإمارات اليوم" أن اللاعب الدولي المغربي، حكيم زياش، أبدى رغبته في الانضمام إلى النصر الإماراتي للعب في دوري ادنوك للمحترفين خلال فترة الانتقالات الحالية "الشتوية" التي انطلقت منتصف الشهر الجاري وتستمر حتى 11 من الشهر المقبل.

وكشف مصدر مطلع على المفاوضات أن النادي دخل بالفعل في مفاوضات مع زياش، وتلقى رداً ايجابياً من اللاعب الذي بات قريباً من الانتقال إلى الدوري الإماراتي في أول تجربة له خارج الدوريات الأوروبية.

وأوضح المصدر أن المفاوضات قطعت شوطاً كبيراُ تجاوز الـ50 بالمئة خصوصاً أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، ما زال يرتبط بعقد مع ناديه الحالي غلطة سراي التركي، الأمر الذي يستغرق وقتاً لابرام الصفقة.

يذكر أن زياش من الأسماء العربية اللامعة عالمياً في السنوات الأخيرة خصوصاً عندما مثل منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 حينما وصل إلى نصف نهائي البطولة، وكان يلعب مع تشيلسي الإنجليزي في مواجهة نجم ليفربول محمد صلاح ونجم مانشستر سيتي رياض محرز.