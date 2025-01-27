حكيم زياش يعوّض تاعرابت في النصر

أكّدت وسائل إعلام تركية أن اللاعب المغربي، حكيم زياش، في طريقه لإنهاء مسيرة 12 عاماً في الدوريات الأوروبية، بعدما تلقّى عرضاً للعب في دوري أدنوك للمحترفين.

وذكرت صحيفة «سبور ترك» أن نادي النصر دخل في مفاوضات مع الدولي المغربي للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشارت إلى أن حكيم زياش حصل على موافقة فريقه الحالي غلطة سراي التركي للتفاوض مع «العميد» تمهيداً للاستغناء عن خدماته، خصوصاً أنه خارج حسابات النادي التركي.

وذكرت: «ما يُشجع اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً على خوض هذه الخطوة، هو وجود المدرب الهولندي، ألفريد شرودر، على رأس الجهاز الفني لنادي النصر، حيث سبق له تدريب اللاعب المغربي في فريقَي تفينتي أنشخيدة وأياكس أمستردام في الدوري الهولندي».

ولفتت الصحيفة إلى أن حكيم زياش لن يجد صعوبة في الرحيل عن غلطة سراي، مبينة أن الأقرب للتنفيذ هو فسخ عقده مع النادي التركي بالتراضي، ليصبح الباب مفتوحاً لانتقاله إلى ناديه الجديد.

في المقابل، يسعى نادي النصر للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد، بعدما أعلن عن فسخ عقد اللاعب المغربي، عادل تاعرابت، بالتراضي.

ويُعد حكيم زياش من أبرز اللاعبين العرب في السنوات الـ10 الماضية في الدوريات الأوروبية، حيث برز اسمه إلى جانب النجمين محمد صلاح ورياض محرز، عندما انضم الدولي المغربي إلى تشيلسي الإنجليزي، في الوقت الذي لعب الهداف المصري مع ليفربول، والنجم الجزائري مع مانشستر سيتي.

ويلعب زياش في مركز الجناح الأيمن، ويتميز بأنه لاعب متعدد المراكز يمكنه اللعب في مركز وسط ميدان هجومي، كما يشتهر بمهارته في المراوغة والسرعة، كما يعرف بقدرته التكتيكية وتميزه بالركلات الثابتة، ويُلقب بـ«الساحر»، وهو اللقب الذي أطلقه عليه أنصار ناديه السابق أياكس.

وبدأ زياش مسيرته الاحترافية مع نادي هيرنفين الهولندي في عام 2012، ووقّع مع في تفينتي أنشخيدة الهولندي بعد ذلك بعامين، وفي عام 2016، وقّع زياش مع أياكس في صفقة مدتها خمس سنوات، مع رسوم انتقال بلغت 11 مليون يورو.

وكان موسم 2018–2019 الأكثر غزارة في مسيرة زياش، حيث سجّل 16 هدفاً وقدّم 13 تمريرة حاسمة في الدوري الهولندي. ووقّع زياش مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2020–2021 في صفقة مدتها خمس سنوات، مع رسوم انتقال بلغت 40 مليون يورو.

ووُلد حكيم زياش في هولندا، وكان مؤهلاً للعب مع منتخبي هولندا أو المغرب، ولكن في عام 2015، أكّد اختياره لتمثيل المغرب على المستوى الدولي. وقد مثل «أسود الأطلس» في كأس العالم 2018، وكأس الأمم الإفريقية 2019، وكأس العالم 2022، حيث كان ضمن الجيل الأسطوري الذي حقق الإنجاز التاريخي الأفضل في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية بحصول المغرب على المركز الرابع.

وحقق زياش العديد من الألقاب خلال مسيرته مع الأندية التي لعب في صفوفها، حيث فاز بثلاثة ألقاب مع أياكس أمستردام هي الدوري والكأس وكأس السوبر، بينما حقق مع تشيلسي ألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، وأخيراً مع غلطة سراي فاز بلقبي الكأس وكأس السوبر.

. مدرب النصر، ألفريد شرودر، سبق له تدريب زياش في فريقَي تفينتي أنشخيدة وأياكس أمستردام في الدوري الهولندي.