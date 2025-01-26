تأهل شباب الأهلي والجزيرة.. ووداع «عيناوي» - «برتقالي»

ودّع العين مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم بخسارته أمام الجزيرة 0-1، أمس، على ملعب زعبيل.

ويدين الجزيرة بفوزه إلى مهاجمه رامون ميريز الذي سجل عند الدقيقة 57.

وجاءت المباراة حذرة، وانعدمت الفرص الحقيقية على المرميين باستثناء الدقائق الـ10 الأخيرة التي شهدت هجوماً واضحاً من العين مع تسديدة يحيى نادر التي علت العارضة.

وكانت اللقطة الأبرز عندما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء على الجزيرة نتيجة لمس الكرة يد المدافع زايد الزعابي، إلا أن تقنية «الفار» ألغت قرار الصافرة.

وتابع العين أفضليته مع بداية الشوط الثاني وسط استمرار الحذر من جانب لاعبي الجزيرة الذين باغتوا العين بتسجيل هدف التقدم بفضل تمريرة نبيل فقير من ضربة ثابتة لتصل إلى رامون ميريز ويُتابع الكرة في المرمى.

وزاد العين من ضغطه الهجومي بعد الهدف الذي سكن شباكه مع تألق واضح للحارس علي خصيف الذي وقف سداً منيعاً أمام المحاولات العيناوية التي كان أبرزها تسديدة سفيان رحيمي، وأمسكها بثبات.

وأشهر حكم اللقاء سلطان محمد البطاقة الحمراء لكل من كاكو، وبرونو دي أوليفيرا بعد الاحتكاك الذي حدث بينهما.

وفي مباراة ثانية، حجز شباب الأهلي مقعده في نصف النهائي بتغلبه على عجمان 2-1 على ملعب الشارقة، إذ منح ماتيوس ليما «فرسان دبي» التقدم بتسجيله الهدف الأول بعد متابعة لعرضية بالا «57». ونجح ليثري سيلفا في إعادة المباراة لنقطة البداية بتسجيله هدف التعادل لعجمان بفضل تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة استقرت على يسار الحارس «75»، غير أن فرحة «البرتقالي» لم تدم لأكثر من دقيقتين، إذ أعاد مؤنس دبور التقدم مجدداً لمصلحة «فرسان دبي» بعد كرة عرضية لعبها ريكيلمي هيرنانديز ليرتقي إليها ويضعها في مكان صعب على حارس عجمان علي الحوسني «77».

وفي البطولة نفسها، يلتقي الوصل مع كلباء عند الساعة 18:30 من مساء اليوم على ملعب الشارقة ضمن الدور ربع النهائي.