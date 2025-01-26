الفجيرة يكسب بالخمسة.. ويتصدّر دوري «الهواة»

حقق فريق الفجيرة فوزاً ثميناً على ضيفه «غلف إف سي» 5-1، أمس، في الجولة الـ14 من دوري الدرجة الأولى، ليرتقي إلى الصدارة، بالمشاركة مع الظفرة والعربي برصيد 26 نقطة، فيما بقي رصيد «غلف إف سي» عند ست نقاط.

وسجل للفجيرة الفرنسي ساندر بنبشير (35 و83 و92)، والغاني باسط سيدو (70)، والسنغالي إسماعيل سونكو (79)، ولـ«غلف إف سي» البرازيلي رينر الفيس (40).

وفاز الظفرة على مضيفه مصفوت 2-1، رافعاً رصيده إلى 26 نقطة، بهدفي الفائز ريان يسلم (30)، والفرنسي موهامد ياتارا (86)، بينما سجل لمصفوت المغربي حمزة الغطاس (66)، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة.

وتغلب «غلف يونايتد» على مضيفه «مجد» 2-1 ليصبح رصيده 10 نقاط، و«مجد» ثماني نقاط.