بهدف رامون ميريز.. الجزيرة يُقصي العين من الكأس

ودّع العين بطولة جديدة بخسارته أمام الجزيرة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم بهدف دون مقابل، اليوم السبت، على ملعب زعبيل.

ويدين الجزيرة بهذا الانتصار إلى مهاجمه رامون ميريز الذي سجله عند الدقيقة 57.

وجاءت المباراة حذرة في شوطها الأول، وانعدمت الفرص الحقيقية على المرميين باستثناء الدقائق العشرة الأخيرة التي شهدت نشاطاً هجومياً واضحاً من جانب العين مع تسديدة يحيى نادر التي علت العارضة.

وكانت اللقطة الأبرز عندما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء على الجزيرة، نتيجة لمس الكرة يد المدافع زايد الزعابي، إلا أن تقنية (الفار) تدخلت وألغت قرار الصافرة.

وتابع العين أفضليته مع بداية الشوط الثاني وسط استمرار الحذر من جانب لاعبي الجزيرة اللذين باغتوا العين بتسجيل هدف التقدم بفضل تمريرة نبيل فقير من ضربة ثابتة لتصل رامون ميريز ويُتابع الكرة في المرمى.

وزاد العين من ضغطه الهجومي بعد الهدف الذي سكن شباكه مع تألق واضح للحارس علي خصيف الذي وقف سدا منيعاً أمام المحاولات العيناوية التي كان أبرزها تسديدة سفيان رحيمي، وأمسكها بثبات.

وتوترت المباراة بصورة دفعت حكم اللقاء سلطان محمد إلى إشهار البطاقة الحمراء لكل من كاكو، وبرونو دي اوليفيرا بعد الاحتكاك الذي حدث بينهما.