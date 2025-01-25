نجم فريق شرطة دبي حمزة ياسين وصيفاً في المرحلة الثانية لطواف الشارقة

فاز الدراج دوشان رايوفيتش من فريق تيك الإيطالي بلقب المرحلة الثانية «المنطقة الوسطى» من طواف الشارقة الدولي العاشر للدراجات، التي انطلقت اليوم السبت من أمام مزرعة القمح في مليحة وصولاً إلى جامعة الذيد لمسافة 127 كلم، وبمشاركة 174 دراجاً.

وتوج رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي البطل رايوفيتش بالمركز الأول، وحمزة ياسين من فريق شرطة دبي بالمركز الثاني، وديفيد بيريسكو من فريق فاغنر البلجيكي بالمركز الثالث.

وحصل درّاج بورجوس الإسباني ماريو أباريسيو على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، ونال درّاج فريق سوليوشن تيك الإيطالي دوشان رايوفيتش على القميص الأخضر لصاحب أفضل نقاط لمعدل السرعة برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وراشد البلوشي من منتخب الإمارات على القميص الأحمر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات برعاية بلدية الشارقة.

أما القميص الأبيض برعاية قناة الشارقة الرياضية المخصص لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة فذهب إلى درّاج فريق أوبيدوس البرتغالي جورج كيرين، وكان قميص علم الإمارات برعاية مجلس الشارقة الرياضي من نصيب الدراج عبدالله جاسم آل علي صاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة.

ويستأنف الطواف، الساعة 11 من صباح غدٍ الأحد، بالمرحلة الثالثة وتحمل اسم «العلم والثقافة»، إذ يبدأ وينتهي أمام الجامعة الأمريكية بالمدينة الجامعية في الشارقة، وسيقام على هامش المرحلة سباق مصاحب للمعاقين «ضد الساعة» لفتئي الكراسي المتحركة «إتش» والدراجات الخاصة «سي»، وسباق آخر للشباب ويبدآن الساعة التاسعة صباحاً.