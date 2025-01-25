انطلاق طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية

شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، ظهر أمس، انطلاق طواف الشارقة الدولي العاشر للدراجات الهوائية، في مرحلته الأولى «التميز والإبداع» لمسافة 132.91 كيلومتراً، وذلك من أمام مسرح المجاز بالشارقة والذي ينتهي أمام الحدائق المعلقة في مدينة كلباء.

وشهد الانطلاق تنظيم عروض من نادي الشارقة للرياضات البحرية، بعدها أعطى رئيس مكتب سمو الحاكم إشارة البدء إيذاناً بانطلاق السباق.

وتتوزع مسافة السباق الكلية على خمس مراحل، وتتضمن طوافاً محلياً للشباب وسباقاً خاصاً للمعاقين، إلى جانب المحترفين، حيث يستمر السباق حتى يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة 174 دراجاً من 23 دولة، يمثلون 29 فريقاً ومنتخباً، هي: الإمارات، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، العراق، سلطنة عمان، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، اليونان، تركيا، البرتغال، تايلاند، الصين، اليابان، ماليزيا، الفلبين، مصر، الجزائر، المغرب، موريشيوس، رواندا. وتتواصل خلال الأيام المقبلة مراحل الحدث الدولي الكبير، حيث تقام المرحلة الثانية «المنطقة الوسطى» صباح اليوم لمسافة 127 كلم، وتبدأ من أمام مزرعة القمح في مليحة، وتنتهي في جامعة الذيد، أما المرحلة الثالثة «العلم والثقافة»، التي تشمل سباقاً مصاحباً لذوي الإعاقة «ضد الساعة» لفئتي الكراسي المتحركة «H» والدراجات الخاصة «C»، وفئة الشباب، فتنطلق يوم غدٍ لمسافة 11.16 كلم، إلى جانب سباق المحترفين، وتبدأ وتنتهي من أمام الجامعة الأميركية بالشارقة في المدينة الجامعية.

وتنطلق المرحلة الرابعة «المنطقة الشرقية» يوم الإثنين لمسافة 132.32 كلم، وتبدأ من أمام بحيرة الحفية في كلباء، وتنتهي عند استراحة السحب في خورفكان، بينما تنطلق المرحلة الخامسة والأخيرة «الماضي والمستقبل»، الثلاثاء المقبل. لمسافة 121.87 كلم، وتبدأ من القرية التراثية بالحمرية، وتنتهي في منطقة الجادة بالشارقة.