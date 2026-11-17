أقرت اللجنة الكشفية العربية خلال دورتها الـ 191، التي عقدت أمس الأول في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اختيار إمارة الشارقة لتكون عاصمة الكشافة العربية لعام 2027، في تتويج يعكس المكانة التي رسختها الإمارة في مسيرة الحركة الكشفية، وما تمتلكه من خبرات مؤسسية وتنظيمية في دعم البرامج الكشفية واستضافة اللقاءات والفعاليات العربية والدولية.

ويأتي هذا الاستحقاق تقديراً للدور الذي تؤديه الشارقة في دعم الحركة الكشفية وتطوير برامجها والاستثمار في بناء قدرات النشء والشباب وتعزيز قيم المواطنة والانتماء والتطوع وخدمة المجتمع إلى جانب إسهاماتها في توفير منصات للتواصل وتبادل الخبرات بين الجمعيات الكشفية الوطنية.

وتقدمت جمعية كشافة الإمارات بملف ترشيح الإمارة تحت شعار "الشارقة 2027.. إرث يُلهم ومستقبل يُصنع"، مستندة إلى رصيد تاريخي ومؤسسي ممتد وتجربة متراكمة في تنظيم اللقاءات الكشفية الدولية فضلاً عن الرعاية الكريمة والدعم المؤسسي الذي تحظى به الحركة الكشفية في الشارقة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، أن فوز الشارقة باللقب بالإجماع يمثل إنجازاً وطنياً ومحطة مهمة في مسيرة تطور الحركة الكشفية الإماراتية ويعكس الثقة التي تحظى بها دولة الإمارات وإمارة الشارقة لدى المؤسسات الكشفية العربية.

وقال إن هذا الاستحقاق يتجاوز كونه لقباً أو مناسبة كشفية فهو تقدير لمسيرة طويلة من العمل والعطاء في دعم الحركة الكشفية وترسيخ دورها التربوي والمجتمعي وإعداد أجيال تمتلك المهارات القيادية والقدرة على المبادرة والمشاركة الإيجابية في خدمة أوطانها ومجتمعاتها.

وأضاف أن الشارقة تمتلك إرثاً كشفياً عريقاً وتجربة مؤسسية متميزة ونموذجاً في توظيف الحركة الكشفية لبناء الإنسان وتنمية قدرات الشباب، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس كذلك أهمية الرعاية الكريمة التي تحظى بها الحركة الكشفية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وما يمثله دعم سموه من ركيزة أساسية لاستدامة مسيرتها وتطوير برامجها.

وأوضح الدرمكي أن جمعية كشافة الإمارات ستعمل بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة والجهات المعنية على استثمار هذا الاستحقاق في تعزيز التعاون والإنجاز وتقديم برامج ومبادرات تترك أثراً مستداماً في الحركة الكشفية والمجتمع.

من جانبه، أوضح الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات الدكتور خليل رحمة علي، أن اختيار الشارقة جاء تتويجاً لجهود مؤسسية متواصلة في إعداد ملف ترشيح يعكس مقومات الإمارة وخبراتها في العمل الكشفي ويقدم رؤية مستقبلية لتطوير التعاون بين الجمعيات الكشفية العربية.

وأشار إلى أن إعداد الملف تطلب جهوداً في جمع وتوثيق التجارب والإنجازات وإبراز الخبرات التنظيمية والمؤسسية، إلى جانب التنسيق والتواصل مع اللجنة الكشفية العربية والجمعيات الكشفية المعنية بما يعكس أهمية الاستحقاق ومقومات الشارقة لاستضافته.

وقال إن الهدف لم يكن الحصول على اللقب فحسب بل توظيف عام 2027 بوصفه فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتمكين القيادات الشابة وتعزيز الكشفية الدامجة وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير البرامج الكشفية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على ترجمة هذا الاستحقاق إلى برنامج متكامل تتضافر فيه جهود جمعية كشافة الإمارات ومفوضية كشافة الشارقة والشركاء، بما يضمن الانتقال من تنظيم الفعاليات إلى تحقيق نتائج ملموسة وأثر تربوي ومجتمعي مستدام.

وتستند المكانة الكشفية لإمارة الشارقة إلى تاريخ الحركة الكشفية في الدولة الذي تعود بداياته إلى عام 1954 مع تأسيس أول فرقة كشفية في المدرسة القاسمية بالشارقة، وتواصل هذا المسار عبر مراحل من العمل والتوسع المؤسسي وصولاً إلى تأسيس مفوضية كشافة الشارقة رسمياً عام 1984 لتتولى تنظيم العمل الكشفي وتطوير برامجه وتأهيل قياداته وتوسيع قاعدة المشاركة بين النشء والشباب.

كما امتدت إسهامات الإمارة إلى مجالات الكشفية الدامجة وخدمة المجتمع من خلال مبادرات مبكرة شملت استضافة مخيم للمكفوفين العرب عام 1987، وتكوين فرق كشفية للأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية عام 1989، إلى جانب المشاركة في لقاءات المدارس الخاصة منذ عام 1992 في تجارب تعكس اهتمام الحركة الكشفية بتعزيز الدمج المجتمعي وتكافؤ الفرص.

وفي هذا السياق أعرب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات ورئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة الشارقة ناصر عبيد الشامسي، عن اعتزازه بهذا الاستحقاق، مؤكداً أنه يمثل تتويجاً لمسيرة من العمل الكشفي وجهود أجيال متعاقبة من القيادات والقادة والمتطوعين.

وقال إن اختيار الشارقة عاصمة للكشافة العربية يعكس ما شهدته المفوضية من تطور في برامجها وأنشطتها وبنيتها المؤسسية، مشيراً إلى أن الإمارة حرصت على مدى سنوات طويلة على أن تكون وجهة للقاء الكشافين والقادة من مختلف دول العالم وأن توفر لهم مساحة للتعارف وتبادل الخبرات وتعزيز الأخوة الكشفية.

وأضاف أن اللقب يمثل مسؤولية وفرصة لمواصلة التطوير وتقديم تجربة كشفية عربية تستفيد من خبرات الشارقة وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب والقيادات وتعزز مشاركة المجتمع في البرامج والمبادرات الكشفية، معرباً عن تطلعه إلى أن تكون الإمارة خلال عام 2027 بيتاً جامعاً للكشافة العرب ومنصة لإطلاق مبادرات مشتركة تخدم الحركة الكشفية وشباب الوطن العربي.

وتُعد اللقاءات الكشفية الدولية التي تستضيفها الشارقة منذ عام 2004 إحدى أبرز التجارب التي أسهمت في تعزيز حضورها الكشفي، إذ وفرت منصة دورية تجمع الكشافين والقادة من دول وثقافات مختلفة وتتيح فرصاً للتفاعل والتعلم بالممارسة وتبادل الخبرات.

وتناولت هذه اللقاءات على امتداد دوراتها موضوعات متنوعة من بينها البيئة والانتماء والعمل الإنساني والمبادرات الذكية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب الثقافة والسياحة الوطنية والتنمية المستدامة.

وتستعد الشارقة لتنظيم اللقاء الكشفي الدولي الحادي عشر خلال الفترة من 21 إلى 30 يناير 2027 تحت شعار "الكشفية والذكاء الاصطناعي" بما يواكب التحولات التقنية ويفتح المجال أمام استكشاف تطبيقات الابتكار في البرامج الكشفية.

وقد أسهمت هذه التجربة في تعزيز الخبرات التنظيمية والتربوية وتوسيع شبكة العلاقات مع المؤسسات الكشفية، مدعومة بتطور البنية التحتية للمفوضية، ومن أبرز محطاته افتتاح المبنى الجديد لمفوضية كشافة الشارقة عام 2025 إلى جانب الشراكات مع المؤسسات الحكومية والرياضية والبيئية والثقافية والمجتمعية.

ويمثل الدعم المؤسسي والشراكات مع الجهات الحكومية والمجتمعية أحد العناصر المهمة في استدامة العمل الكشفي وتوسيع نطاق برامجه.

وفي هذا الإطار تبرز الشراكات التي تجمع مفوضية كشافة الشارقة بعدد من المؤسسات من بينها مجلس الشارقة الرياضي وبلدية مدينة الشارقة ودائرة الأشغال العامة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية وهيئة متاحف الشارقة وهيئة الهلال الأحمر بالشارقة.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة الشارقة اللواء عبدالله سعيد السويدي، أن اختيار الإمارة عاصمة للكشافة العربية يعكس ما وصلت إليه الحركة الكشفية من تطور مؤسسي ومجتمعي، ويؤكد أهمية دورها في إعداد الشباب وتعزيز قيم المسؤولية والانضباط والعمل التطوعي والانتماء الوطني.

وقال إن هذا الإنجاز يفتح المجال أمام مرحلة جديدة لتوسيع حضور الحركة الكشفية في المجتمع وتطوير البرامج التي تستجيب لاحتياجات الأجيال الجديدة مع إيلاء اهتمام خاص بخدمة المجتمع والعمل التطوعي والاستدامة البيئية وتوسيع فرص مشاركة أصحاب الهمم وتنمية المهارات القيادية والحياتية لدى النشء والشباب.

ويمثل اختيار الشارقة عاصمة للكشافة العربية لعام 2027 فرصة لتوسيع إسهامات الإمارة في خدمة الحركة الكشفية العربية والاستفادة من خبراتها في استضافة اللقاءات الدولية وتحويلها إلى برامج ومبادرات مشتركة تخدم الجمعيات الكشفية الوطنية والشباب العربي.

وتتجه الرؤية المستقبلية لهذا الاستحقاق إلى التركيز على تمكين الشباب وتطوير القيادات الكشفية وتعزيز العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية وتوسيع نطاق الكشفية الدامجة وتكافؤ الفرص ودعم المبادرات البيئية والتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية والحوار الثقافي واستشراف مستقبل العمل الكشفي من خلال الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما تتيح هذه المناسبة فرصاً أوسع لتبادل المعرفة والخبرات بين الجمعيات الكشفية العربية وتوثيق التجارب والممارسات الجيدة وتطوير المبادرات المشتركة وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الكشفية والجهات الحكومية والمجتمعية، بما يضمن أن تتجاوز نتائج عام 2027 حدود الفعاليات إلى أثر يستمر بعد انتهاء الاستحقاق.

ويؤكد فوز الشارقة باللقب بالإجماع مكانة دولة الإمارات في دعم الحركة الكشفية العربية، ويضيف محطة جديدة إلى سجل إنجازات جمعية كشافة الإمارات، ويعزز حضور الإمارة بوصفها إحدى المحطات الرائدة في مسيرة الكشفية الإماراتية.