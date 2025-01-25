«الأبيض» يخسر ضربة البداية في «سلة دبي»

تعثر المنتخب الوطني لكرة السلة في افتتاح مشواره بالنسخة الـ34 من بطولة دبي الدولية، بخسارته أمام وصيف نسخة العام الماضي فريق «سترونغ غروب» الفلبيني بنتيجة (99-91)، في مباراة جمعتهما أمس، لحساب الجولة الأولى بدور المجموعات على صالة نادي النصر.

وتمتد البطولة حتى الثاني من فبراير المقبل، بمشاركة 10 من نخبة المنتخبات والأندية على صعيد قارتي آسيا وإفريقيا.

كما شهدت الجولة ولحساب المجموعة الأولى ذاتها فوز فريق بيروت اللبناني على حساب صاحب الضيافة فريق النصر بنتيجة (99-81).

ويستكمل اليوم دور المجموعات لحساب الجولة الثانية، بإقامة أربع مباريات مناصفةً بين المجموعتين الأولى والثانية، إذ ستقام المواجهة الأول في الثالثة عصراً بين أهلي طرابلس الليبي والمنتخب التونسي، وستقام المباراة الثانية عند الساعة الخامسة بلقاء اتحاد عمان الأردني أمام بيروت اللبناني، ويلتقي في السابعة الوافد الجديد زامبانغا الفلبيني أمام الشارقة، وتختتم الجولة بلقاء سترونغ غروب الفلبيني أمام النصر.

ودفع المنتخب الوطني ضريبة فارق الخبرات أمام فريق يضم نخبة من محترفي الدوري الفلبيني، بعد أن تقدم «الأبيض» بنتيجة الربعين الأول والثالث بواقع (28-25 و22-19)، لكن لاعبو الفريق الفلبيني تمكنوا من حسم المباراة لصالحهم بنيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والرابع بواقع (19-12 و36-29).

وحصل لاعب فريق «سترونغ غروب» كريستوفر كولف على لقب أفضل مسجل بالمباراة برصيد 29 نقطة، فيما تألق للمنتخب كل من صانع الألعاب ذيماركو ديكسون وقيس عمر بتسجيل كل منهما 25 نقطة.