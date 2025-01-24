تورنتي: حان الوقت للفوز بـ «مونديال الفورمولا 1» مع «فيكتوري»

حظي قرار نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاقد مع البطل العالمي، شون تورنتي، ليكون قائداً لفريق فيكتوري في بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا»، بأصداء واسعة في أروقة البطولة العالمية، التي يترقب عشاق الرياضات البحرية انطلاقتها في موسمها الجديد 2025.

ونشر الموقع الرسمي لبطولة العالم تقريراً مفصلاً عن المتسابق تورنتي ومسيرته الممتدة مع البطولة العالمية، التي برز فيها متسابقاً مع الفريق القطري، ثم انضمامه بعدها لفريق «فيكتوري»، الذي قضى معه ثلاثة مواسم (2015 و2016 و2017) قبل انتقاله إلى فريق أبوظبي من 2018 إلى 2023.

وسلّط التقرير الضوء على تصريحات شون تورنتي بعد قرار العودة إلى فيكتوري من جديد، حيث قال، إن الوقت قد حان لتحقيق الحلم الكبير مع الفريق، الذي رسمه منذ انضمام الفريق لبطولة العالم عام 2015 وهو الموسم الذي سجل فيه الفريق بداية قوية مكنته من إنهاء الموسم حينها في المركز الثالث، وقادته ليكون منافساً قوياً في الموسم التالي 2016، والذي أنهاه وصيفاً.

وأكد شون تورنتي أنه وزملاءه في الفريق، الثنائي أحمد الفهيم والفنلندي اليك، يسعون إلى تحقيق هدف كبير هو معانقة اللقب الكبير، وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره، مشيراً إلى أن كل المعطيات تشير إلى أن الجميع في النادي وإدارة الفريق يعملون بجد واجتهاد، للوصول إلى الهدف.

ويدرك تورنتي أن المهمة في موسم 2025 لن تكون سهلة في ظل وجود نخبة من المنافسين أصحاب التاريخ والعطاء، مثل حامل اللقب المتسابق السويدي جوناس اندرسون قائد فريق فيتنام، ومواطنه اريك ستارك قائد زورق أبوظبي، والكندي روستي وايت قائد فريق الشارقة وصيف البطولة الماضية، والفرنسي بيتر مورين قائد زورق الصين.