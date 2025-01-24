سباق أريلة للمحامل الشراعية ينطلق في أبوظبي غداً

أغلق، أمس، باب التسجيل للمشاركة في سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، غداً، برعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وذكر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في بيان صحافي، أن الأيام الماضية شهدت إقبالاً كبيراً على التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للنادي، ويتوقع أن يتنافس أكثر من 90 محملاً على الجوائز القيّمة التي رصدت، وفي مقدمتها ثلاث سيارات يحصل عليها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

ويقام السباق، وهو الجولة الثالثة لمحامل فئة 60 قدماً، ضمن برنامج الفعاليات التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، خلال الموسم الحالي، الذي يتضمن سباقات لكل فئات المحامل.

ومن المتوقع أن تبحر المحامل لمسافة 28 ميلاً بحرياً باتجاه خط النهاية أمام سارية العلم على كورنيش أبوظبي، حيث يتم تتويج أطقم المحامل الفائزة.