علاقة النصر وتاعرابت تنتهي «رسمياً»

أنهى مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم عقد النجم المغربي وقائد الفريق، عادل تاعرابت، بعد موسمين ونصف الموسم مع الفريق.

وأكد نادي النصر في بيان رسمي: «تم الاتفاق بين شركة النصر لكرة القدم واللاعب عادل تاعرابت على إنهاء عقد العمل المبرم بينهما بالتراضي، ويتقدّم نادي النصر بجزيل الشكر للاعب على فترة عمله التي قضاها في النادي، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مسيرته الكروية».

وخاض تاعرابت مع النصر 11 مباراة هذا الموسم، أحرز خلالها سبعة أهداف وصنع ثلاثة، وكان من أهم لاعبي الفريق. وكان تاعرابت قد انقطع عن تدريبات الفريق قبل ثلاثة أيام ولم يحضر مباراة النصر مع العين، أول من أمس، التي انتهت بخسارة «العميد» 1-4 في الجولة الـ13 من الدوري، ما أثار جدلاً واسعاً حول وجود أزمة بين اللاعب والنادي.

ونشر تاعرابت أول تصريح له عقب قرار إنهاء عقده، وقال عبر حسابه على «إنستغرام»: «أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة نادي النصر، ولزملائي اللاعبين وللطاقمين الفني والإداري، ولجميع العاملين في أسرة النصر الكبيرة على الدعم والتشجيع الذي حظيت به خلال الفترة الماضية»، وأضاف: «‎جمهور الأزرق العنيد.. لقد سعدت وتشرفت بتمثيلي لعميد الكرة الإماراتية خلال موسمين ونصف الموسم، حاولت خلالهما، كقائد فريق، بذل قصارى جهدي لإسعادكم، وتحقيق تطلعاتكم وآمالكم، ممتن جداً لمحبتكم ودعمكم وتشجيعكم لي، سأحمل في داخلي كل تلك الذكريات الجميلة معكم.. بكم ومعكم سيعود النصر للمنصات من جديد».