موقعة حساسة بين «الأخيرين».. والبطائح يواجه الوحدة بفكر جديد

تصل الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، اليوم، إلى محطتها الأخيرة، بعد أن كشفت الكثير من أسرارها، وذلك بمواجهتين تحملان أهمية بالغة للفرق المتنافسة، سواء في صراع البقاء للابتعاد عن منطقة الخطر أو تحسين المراكز.

وتبدأ الإثارة في الساعة 17:05 على استاد نادي دبا، بلقاء يجمع بين العروبة متذيل الترتيب بثلاث نقاط، وضيفه دبا الحصن صاحب المركز قبل الأخير، في لقاء يحمل طابع «المواجهة المصيرية» لفريقين يصارعان للهروب من قاع الترتيب، ويدركان أن الفوز في هذه المواجهة يعد نقطة تحول في مسيرتهما هذا الموسم، فيما التعادل لن يخدم أياً منهما.

وفي المواجهة الثانية يلتقي الوحدة، بقيادة مدربه السلوفيني داركو ميلانيتش، مع ضيفه البطائح الساعة 20:00.

ويدخل الوحدة (الثالث بـ22 نقطة) المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه بكأس التحدي الإماراتي - القطري على حساب الوكرة 5-4 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1).

في المقابل، يواجه البطائح، صاحب المركز الـ12 بثماني نقاط، تحدياً صعباً أمام أحد أقوى فرق الدوري، وستشهد المباراة الظهور الأول للمدرب الإيراني، فرهاد مجيدي، الساعي للخروج بفريقه من دوامة النتائج السلبية.