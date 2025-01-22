بالعربي: التواضع وروح العائلة وراء تفوق الشارقة هذا الموسم

قال لاعب خط وسط فريق الشارقة لكرة القدم، التونسي فراس بالعربي (28 عاماً)، إن التواضع وروح العائلة الواحدة وراء تفوق الشارقة في الموسم الحالي، مشيراً إلى أن الجميع داخل النادي يشعرون بالراحة والاستقرار، وهو ما أنعكس على نتائج الفريق في كل المسابقات التي يشارك فيها محلياً وخارجياً.

وقال بالعربي لـ«الإمارات اليوم»: «السر في تفوق الشارقة هذا الموسم هو روح المجموعة لدى اللاعبين، إذ يشعر الجميع داخل النادي بأنهم عائلة واحدة، وهذه ميزة في الفريق، كما أن الكل يعمل في صمت وتواضع من أجل خدمة الفريق، وهذا أهم شيء، لذلك لابد من تكملة المشوار بالروح نفسها، خصوصاً أن لاعبي الفريق لم يقصروا، والكل في الشارقة من جهاز فني وإداري ولاعبين عازمون على الوصول بعيداً في هذا الموسم، لاسيما أن الفريق هذا الموسم بدا في أفضل حالاته، عكس الموسم الماضي، الذي عانى فيه الإصابات، بجانب أن الحظ لم يكن معه».

ويعد فراس بالعربي حالياً من العناصر الأساسية المؤثرة في الشارقة، وبات مدرب الفريق، الروماني كوزمين، يعتمد عليه كأحد أفضل العناصر في صفوف «الملك»، إذ شارك حتى الآن أساسياً في 12 مباراة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق في دوري أدنوك للمحترفين، وبلغت الدقائق التي لعبها في الدوري 983 دقيقة، وسجل أربعة أهداف، وصنع هدفاً واحداً.

وقال: «مباراة الشارقة الأخيرة أمام فريق خورفكان ضمن الجولة 12 التي انتهت بفوز الشارقة بهدف نظيف كانت صعبة، لأن خورفكان فريق عنيد، ولديه لاعبون مميزون يلعبون على الكرات المرتدة، لكن رغم صعوبة المباراة فإن أهم شيء بالنسبة لنا هو الحصول على النقاط الثلاث، واستعادة الصدارة، والمشوار أمامنا لايزال طويلاً، والشارقة يسير حالياً في الاتجاه الصحيح، كونه تأهل إلى الدور نصف النهائي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكذلك إلى الدور ربع النهائي في كأس رئيس الدولة، وتصدر مجموعته في (دوري أبطال آسيا للأندية 2)، إضافة إلى صدارته للدوري حالياً».

وانضم فراس بالعربي إلى الشارقة في يونيو 2023 قادماً من عجمان.

وتابع بالعربي: «بعد المباراة التي سيخوضها الشارقة اليوم أمام الوصل ضمن الجولة الـ13 والأخيرة من الدور الأول لمسابقة الدوري، فإن الشارقة يكون قد أنهى المرحلة الأولى من الدور الأول، وقد تخطينا مرحلة مهمة، لكن لايزال المشوار أمامنا طويلاً، ونعمل على تصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراة الفريق الأخيرة أمام خورفكان، وفي الوقت ذاته نعمل على تعزيز الإيجابيات».

وأضاف: «شعرت من أول يوم جئت فيه إلى نادي الشارقة وكأنني في بيتي ومع أهلي، وهذا ساعدني في تقديم مستوى أفضل من مباراة إلى أخرى، كما أنني أعمل دائماً من أجل تطوير مستواي الفني بشكل أكثر، وأحاول أن أقدم أفضل ما عندي من مستوى فني لمصلحة الفريق، وقد أصبحت حالياً أكثر انسجاماً مع بقية لاعبي الفريق، وأصبحنا كلاعبين كتلة واحدة، نلعب معاً، وزاد من عملية الانسجام بيننا أننا نلعب مع بعضنا لمدة سنتين، لأنه لم تحدث تغييرات كبيرة في الفريق، وهذا يجعل كل اللاعبين يعرف بعضهم بعضاً بشكل جيد».

وأوضح: «كل لاعبي الشارقة باتوا تقريباً يعرفون الإيجابيات عند بعضهم بعضاً، وهذا يساعد الفريق على التأقلم والانسجام، وكما رأينا فإنه في مباراة الشارقة الأخيرة أمام خورفكان فإن اللاعبين البدلاء ساعدوا الفريق في الفوز، وحصد النقاط الثلاث».

وعن اللاعبين الذين نالوا إعجابه في صفوف الشارقة بشكل خاص، وبقية فرق الدوري بشكل عام، قال: «أنا معجب بكثير من اللاعبين في الدوري، وفي الشارقة فإن هناك كايو لوكاس ولوان بيريرا، وهناك أيضاً كثير من النجوم في الشارقة الذين بدأوا يصنعون الفارق مع الفريق».

«الأبيض» ينقصه الحظ

أكد فراس بالعربي أن منتخب الإمارات يضم في صفوفه لاعبين جيدين، وكان ينقصه الحظ فقط خلال ظهوره الأخير في كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26»، التي أقيمت في الكويت، أخيراً، مشيراً إلى أنه في حال كان لاعب المنتخب فابيو دي ليما قد سجل ركلة الجزاء التي احتسبت خلال مباراة «الأبيض» أمام نظيره العماني، لكانت الأمور قد تغيرت لمصلحة منتخب الإمارات، مشيراً إلى أنه يتمنى رؤية منتخب الإمارات وهو يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وأن يحالفه الحظ بذلك.

ورداً على سؤال بشأن حظوظ منتخب الإمارات في التأهل إلى كأس العالم، قال: «كل شيء وارد، خصوصاً أن الأبيض لديه لاعبون مميزون، كما أن لاعبي الشارقة لوان بيريرا وكايو لوكأس يمكنهما مساعدة المنتخب في حال انضمامهما إليه».

. %100 نسبة مشاركة بالعربي مع الشارقة في الدوري خلال الموسم الجاري، إذ لعب 12 مباراة، من أصل 12 مباراة خاضها الشارقة.

. 983 دقيقة خاضها بالعربي مع الشارقة في الموسم الحالي من الدوري، فيما سجل أربعة أهداف وصنع هدفاً واحداً.