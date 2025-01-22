الوصل والشارقة.. الإثارة مضمونة

ستكون الإثارة مضمونة، والتنافس على أشده، حينما يستقبل فريق الوصل، في الساعة 20:00 من مساء اليوم، على استاد زعبيل، ضيفه الشارقة في أكثر المواجهات ترقباً في هذه الجولة الـ13 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، نظراً للأهمية القصوى والمشتركة التي تمثلها النقاط الثلاث لكل جانب، على الرغم من اختلاف الدوافع.

وتزيد المواجهات التاريخية بين الطرفين من حماسة اللقاء، وتجعله قمة منتظرة، إذ سبق أن التقى الفريقان في 28 مباراة ضمن دوري المحترفين، نجح خلالها الوصل في تحقيق الفوز خلال 13 مناسبة، مقابل ثمانية انتصارات للشارقة، بينما انتهت سبع مواجهات بالتعادل.

ولا خيار أفضل من الانتصار أمام الشارقة الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، إذا ما أراد تعزيز حظوظه في المنافسة على لقب البطولة، إذ إن الخسارة قد تفتح المجال أمام شباب الأهلي للعودة إلى الصدارة، نظراً لأن لديه مباراة مؤجلة.

بدوره، فإن الوصل حامل اللقب وأصحاب الأرض الذي يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة، تتمثل دوافعه في الفوز للإبقاء على حظوظه في المنافسة رغم ضعفها، وأكثر ما يحفزه هو المعنويات المرتفعة، عقب تحقيقه لقب درع السوبر الإماراتي - القطري بفوزه المثير على السد القطري.

وفي مواجهة ثانية، يستضيف فريق كلباء نظيره بني ياس على استاد كلباء في الساعة 17:05 عصراً، ويدخل أصحاب الأرض اللقاء وهم في المركز الثامن برصيد 17 نقطة، بعد عروض مميزة في الجولات الماضية، رغم خسارتهم بصعوبة أمام النصر 2-3 في المباراة السابقة.

على الجانب الآخر، أظهر بني ياس الذي يحتل المركز الـ11 برصيد تسع نقاط تحسناً ملحوظاً في الأداء بعد عودة المدرب الروماني، دانيال إيسايلا، إلا أنه لايزال يبحث عن أول انتصار له منذ سبتمبر الماضي، حين تفوق على عجمان 3-1، ومنذ ذلك الحين خاض الفريق تسع مباريات من دون أي فوز، ما قد يجعل هذه المباراة فرصة لاستعادة نغمة الانتصارات.