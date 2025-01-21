شرودر: عادل تاعرابت غاب عن النصر برغبته

أكد مدرب فريق النصر، الهولندي شرودر، أن غياب عادل تاعرابت، عن مباراة العين والنصر التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الـ 13 من دوري أدنوك للمحترفين، جاء بناء على رغبة اللاعب الذي غاب ايضاً عن التدريبين الأخيرين قبل مباراة العين التي انتهت بخسارة النصر بنتيجة 1- 4.

وقال شرودر، بعد المباراة: «قرار غياب اللاعب عن فريق النصر، بناء على رغبته، لم يتواجد مع الفريق وغاب عن التدريبين الأخيرين قبل المباراة، لا توجد أي مشكلة بيني وبين اللاعب، احتفلنا بكأس السوبر الإماراتي القطري قبل ثلاثة أيام، بالنسبة لي لا توجد أي مشكلة».

وعن موقف اللاعب في الفترة المقبلة، أكد المدرب أنه غير معني بالحديث عن هذا الموضوع، وأن النادي سيصدر بيانا قريبا عن وضع اللاعب.