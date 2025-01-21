ملامح منافسات فضية دبي للبولو تتضح اليوم

تستأنف ظهر اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة للدور التمهيدي لكأس دبي الفضية والمقامة ضمن منافسات سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية والتي تشهد مشاركة خمسة فرق هي، الامارات والحبتور وغنتوت وبنجاش وذئاب دبي وبهانيكاب 20 جول وتقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

ويلتقي في المباراة الأولى والمقرر اقامتها عند الثانية ظهرا فريق غنتوت مع ذئاب دبي، والتي يسعى من خلالها فريق غنتوت للفوز باللقاء لضمان الحفاظ على حظوظه في بلوغ المرحلة من الثانية من البطولة، في وقت يعني فيه الفوز لذئاب دبي تأهله بشكل رسمي بعدما نجح في الحصول على العلامة الكاملة خلال مباراتيه السابقتين.

وينتظر أن يُمثل فريق غنتوت في تلك المواجهة كل من، ناصر الشامسي ويانشي امربوغيو، وماركوس ارايا، وغونزالو فيراري، اما فريق ذئاب دبي فيمثله كل من حبتور الحبتور، وفيليكس أسيان، وسنتياغو لابورد، وبنيامين بانيللو،

وفي المباراة الثانية، يلتقي الامارات مع فريق الحبتور الجريح في مواجهة يسعى فيها الفريقان للتعويض، بعدما فشل فريق الإمارات في تحقيق الفوز في أول مباراة يخوضها بالبطولة، وجنبته القرعة بعد ذلك اللعب في الجولة الثانية، أما فريق الحبتور، فقد تعرض لخسارة مفاجئة مساء السبت أمام ذئاب دبي، وضعته تحت الضغط سعيا للتعويض.

ويقود فريق الامارات في مواجهة الحبتور، سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومعها روزندو تيروجيوتارولوكاس لوسو، بينما يقود فريق الحبتور، محمد الحبتور وبراتولوم بايوجار وخان يوريش وباتوستا (اعلى اللاعبين تصنيفا 8 جول ) .