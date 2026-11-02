مجموعة الحبتور تعلن قراراً استراتيجياً ببيع جميع أصولها واستثماراتها في لبنان

أعلنت مجموعة الحبتور أن مجلس إدارتها اتخذ قراراً بالمضي قدماً في بيع جميع أصول المجموعة واستثماراتها في لبنان، بما في ذلك الفنادق والعقارات التجارية والسكنية والأراضي وسائر الأصول الأخرى التي تمتلكها المجموعة في البلاد.

ويأتي هذا القرار استكمالاً لإعلان المجموعة الصادر في 28 يناير 2026 بشأن وقف عملياتها في لبنان، ليشكّل مرحلة جديدة ضمن مراجعة استراتيجية شاملة لمحفظتها الاستثمارية وأولويات أعمالها على المدى الطويل.

وبعد دراسة متأنية وتقييم شامل، خلص مجلس الإدارة إلى أن التخارج الكامل من الأصول والاستثمارات التابعة للمجموعة في لبنان يمثّل الخيار الأنسب في المرحلة الراهنة، بما ينسجم مع التزامها بالإدارة المسؤولة للاستثمارات، وحسن توظيف رؤوس الأموال، وحماية مصالحها.

وتعتزم المجموعة تنفيذ عملية التخارج وفق آلية منظّمة تستند إلى أسس تجارية واستثمارية مدروسة، بحيث يجري تقييم كل أصل بصورة مستقلة، واتخاذ القرارات المتعلقة ببيعه وفقاً لظروف السوق والتقييمات العادلة التي تعكس قيمته الاستثمارية.

ومنذ بدء حضورها الاستثماري في لبنان أواخر تسعينيات القرن الماضي، ضخّت مجموعة الحبتور استثمارات كبيرة في قطاعات الضيافة والعقارات والترفيه وغيرها من المجالات، وأسهمت من خلالها في دعم البنية التحتية السياحية، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل.

وعلى مدى أكثر من عقدين، حافظت المجموعة على التزامها تجاه لبنان، رغم ما شهدته البلاد من أزمات اقتصادية وتقلبات سياسية متعاقبة، وواصلت الاستثمار في منشآتها والمحافظة على أصولها، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها طوال تلك السنوات.

ويعكس القرار الأخير لمجلس الإدارة توجهاً استراتيجياً مدروساً لإعادة ترتيب أولويات المجموعة الاستثمارية، وتركيز مواردها في أسواق تتمتع بمستويات أعلى من الاستقرار على المدى الطويل، ووضوح البيئة الاستثمارية، وتوافر فرص النمو المستدام.

وتؤكد مجموعة الحبتور استمرار التزامها باستراتيجيتها الاستثمارية الدولية، ومواصلة دراسة الفرص الواعدة التي تتوافق مع أهدافها وتطلعاتها المستقبلية.

وستعلن المجموعة عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بعملية بيع الأصول في الوقت المناسب.