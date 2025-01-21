50 من كبار المواطنين شاركوا النصر فرحة ليلة السوبر

قالت رئيسة مجلس الإدارة ورئيسة الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي، نسرين بن درويش، إن 50 مشجعاً من كبار المواطنين حضروا مباراة كأس السوبر الإماراتي - القطري، لمؤازرة فريق النصر في مباراته أمام فريق قطر، وشاركوا في فرحة الفوز باللقب الـ20 في تاريخ النادي بعد الفوز 5-1.

وكانت المباراة قد شهدت حضوراً جماهيرياً غفيراً في استاد آل مكتوم، تخطى الـ10 آلاف مشجع من محبي وجمهور «العميد»، بعدما وجه مجلس إدارة النادي دعوات للاعبين القدامى وأقطاب النادي، إضافة إلى وجود عدد كبير من المشجعين بدعوة من جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين.

وأضافت بن درويش لـ«الإمارات اليوم»: «تم تحديد اجتماع مع مجلس إدارة نادي النصر وآلية التنسيق لحضور كبار المواطنين مع أعضاء الهيئة الإدارية ومجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي، والمتطوعين لمباراة النصر وتشجيع الفريق، وقدم النادي كل التسهيلات، وحضر من الجمعية 50 من كبار المواطنين من متطوعي الجمعية مع كبار المواطنين من هيئة تنمية المجتمع، إضافة إلى لاعبين قدامى في النصر».

وأوضحت: «كما حضر المباراة ما يقارب 3500 مشجع من غير كبار المواطنين، تمت دعوتهم من قبل الجمعية، وظهرت عليهم السعادة بشكل بالغ، وأسهم الفوز في رفع روحهم المعنوية».

وتابعت: «أعمال الجمعية مستمرة، وسيكون هناك تنسيق الفترة المقبلة مع نادي النصر والأندية الأخرى، كما سيكون لنا وجود في مباراة العين والنصر بدوري المحترفين، كما تملك الجمعية فريقاً خاصاً بها يشارك في المباريات المجتمعية، ولكن تعتبر قمة النصر وقطر الانطلاقة الأبرز بتواجد هذا الكم من كبار المواطنين».

وأكملت: «كبار المواطنين ليسوا جميعاً من مشجعي النصر، ولكن يوجد عدد منهم ينتمي لأندية أخرى، ولكن هذا لا يمنعهم من الحضور والوجود في المباراة، وتشجيع فريق يمثل الوطن ونجح في حصد كأس ثمينة كان لها دور إيجابي في فرحة هؤلاء المواطنين، وهناك لاعبون سابقون في النصر كانوا موجودين مع كبار المواطنين، لم يحضروا إلى النادي منذ سنوات، ولكن بفضل هذه المبادرة تواجدوا في النادي ليسجلوا ذكريات جميلة جديدة في حب نادي النصر».