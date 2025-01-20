«الابن» يتفوق على «الأب» في كأس دبي الفضية للبولو

تفوق فريق ذئاب دبي على فريق الحبتور، ضمن منافسات الدور التأهيلي لكأس دبي الفضية «20 هانديكاب»، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة خمسة فرق. ونجح فريق الذئاب، بقيادة حبتور الحبتور "الإبن"، في التغلب على فريق محمد الحبتور "الأب"، بفضل الهدف الذهبي في الشوط الفاصل بعد انتهاء الأشواط الخمسة الأصلية بالتعادل 7-7.

وعمق فريق غنتوت، بقيادة ناصر الشامسي، جراح فريق بنجاش، بقيادة حيدر بنجاش، بالفوز عليه 9-7.5، ليستقبل فريق بنجاش خسارته الثانية على التوالي، ويبتعد بقدر كبير عن بلوغ الأدوار النهائية للبطولة.

وتُستأنف البطولة، غداً، بلقاء غنتوت مع ذئاب دبي، وفريق الإمارات مع الحبتور.