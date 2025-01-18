دوري الدرجة الأولى.. الفجيرة يوقف "المتصدر" ويتقدم للوصافة

أوقف فريق الفجيرة انتصارات العربي "المتصدر" بعد فوزه عليه بهدف نظيف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم على ملعب الفجيرة، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في مركز الوصيف، بينما تجمد رصيد العربي عند 26 نقطة.

وسجل للفجيرة الفرنسي سيدي حامد (43) وشهدت المباراة تألقا كبيرا لحارس الفجيرة الذي تمكن من التصدي لكرة هدف قاتل قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

وتمكن فريق الظفرة من الفوز على ضيفه فريق الإمارات 2-1، وسجل له الفرنسي موهاماد لامين ياتارا (9)، والغاني ليوناردو اوفور (70) ولـ"الصقور" العاجي بيرنارد هنري (90+3).

وبهذه النتيجة أصبح رصيد الظفرة 23 نقطة في المركز الرابع، والإمارات 14 في المركز الثامن.

وحقق حتا فوزاً مثيراً بتغلبه على مضيفه الجزيرة الحمراء بثلاثية نظيفة ليصبح رصيده 21 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند 11 نقطة في المركز 11.

وسجل لفريق حتا المغربي أنس كريمي (69)، والبرازيلي باتريك روبسون (71)، والبرازيلي ويليان ليرا (81).

وتستأنف المباريات عند الساعة الخامسة مساء غدٍ الأحد بثلاث مواجهات تجمع دبا مع الذيد وغلف يونايتد مع "غلف إف سي"، والحمرية مع مجد.