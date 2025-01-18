النصر بطلاً لكأس السوبر الإماراتي - القطري

حقق فريق النصر فوزاً كبيراً على ضيفه فريق قطر القطري بنتيجة 5-1، أمس، ليتوج بلقب كأس السوبر الإماراتي - القطري 2025، في المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم، ضمن مباريات كأس السوبر الإماراتي - القطري في نسخته الثانية.

وتمكّن النصر من العودة إلى منصات التتويج بعد غياب خمس سنوات، وتحديداً منذ يوم 17 يناير 2020 عندما توّج بلقب كأس المحترفين.

وأحرز أهداف النصر علي مبخوت (13 و71) وغابياديني (45+3) وعبدالله توري (81) وأحمد جشك (88)، بينما أحرز هدف قطر الوحيد مالانغو (74).

ونجح النصر في ترجمة أفضليته بهدف مبكر عن طريق علي مبخوت الذي استغل كرة عرضية من عادل تاعرابت داخل منطقة الجزاء وصلت إلى موسى ندياي الذي سددها، لكن الحارس تصدى لها لتسقط أمام علي مبخوت الذي أسكنها في المرمى.

وبدأ الفريق القطري في تشكيل بعض الهجمات بداية من الدقيقة 32 عن طريق الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

ونجح النصر في تأكيد تفوقه قبل نهاية الشوط الثاني بتسجيل الهدف الثاني عن طريق غابياديني، الذي استغل تمريرة القائد عادل تاعرابت داخل منطقة الجزاء، وسدد من لمسة واحدة في المرمى.

ونجح علي مبخوت في إضافة الهدف الثالث من متابعة لعرضية متميزة للاعب عبدالله توري، ليسددها في المرمى الخالي، لكن فريق قطر قلص الفارق عن طريق اللاعب مالانغو في الدقيقة 74 بعد تراخٍ في دفاع النصر.

وتمكن البديل النشيط عبدالله توري من تسجيل الهدف الرابع من مجهود فردي من وسط الملعب مراوغاً لاعبي فريق قطر، وزاد البديل أحمد جشك، من مهرجان الأهداف بتسجيل الخامس من ركلة جزاء حصل عليها بمجهود فردي.