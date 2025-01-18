عبدالله آل علي.. «موهبة إماراتية» يدرس الهندسة الميكانيكية وينافس في الترايثلون

يطمح لاعب فريق الترايثلون في نادي الفجيرة للفنون القتالية عبدالله آل علي، إلى أن يكون أحد أبرز لاعبي هذه الرياضة في السنوات المقبلة على المستويين الآسيوي والعالمي، لما يتمتع به من إمكانات فنية وبدنية وطموح كبير.

ونجح عبدالله آل علي (27 سنة) في الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا، التي أقيمت أخيراً بالفجيرة، في أول إنجازاته الدولية في منافسات «السبرنت» التي تضم ثلاث رياضات، هي: السباحة 750 متراً، وقيادة الدرّاجات الهوائية 20 كيلومتراً، والجري لمسافة خمسة كيلومترات، مؤكداً أن لديه شغفاً وطموحاً للمشاركة في الأولمبياد المقبل (لوس أنجلوس 2028)، لكن ذلك يحتاج إلى جهود كبيرة، واصفاً ذلك بالتحدي القوي الذي يتطلع إلى تحقيقه.

وقال عبدالله آل علي لـ«الإمارات اليوم» إنه «يجمع بين الدراسة في كلية الفجيرة التقنية وتحديداً في الهندسة الميكانيكية، وبين ممارسة رياضة الترايثلون»، مؤكداً أنه واجه تحديات كثيرة للنجاح في الدراسة والرياضة معاً، إذ إنهما يتطلبان وقتاً طويلاً وصبراً كبيراً.

وأشار إلى أنه يستثمر الدعم الذي يوفره له كل من اتحاد الإمارات للترايثلون وإدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية، والخبرة التي يتلقاها من شقيقه محسن آل علي، أحد أبطال الإمارات والخليج في الترايثلون، لتطوير نفسه فنياً وصولاً إلى منصات التتويج الدولية.

وأضاف: «رياضة الترايثلون تحتاج بشكل كبير إلى الدعم الذي يوفره المدربون، وحالياً أتدرب تحت إشراف المدرب الياباني جينتا أوشيدا، الذي طورني كثيراً، وتعرفت إليه بالصين في إحدى مشاركاتي مع منتخب الإمارات».

وأوضح: «رياضة الترايثلون تنافسية لا تتأثر كثيراً بعامل السن، إذ يمكن للاعب أن يفوز ببطولة العالم في مختلف الفئات العمرية من الناشئين مروراً بالشباب، ووصولاً إلى الأساتذة والروّاد».