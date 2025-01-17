إسماعيل مؤمن: لم أنتبه لهدفي في العين.. شاهدته في غرفة الملابس

كشف لاعب عجمان، المغربي إسماعيل مؤمن، أنه لم يُشاهد الهدف الثاني الذي سجله في شباك العين خلال مباراة الفريقين التي جرت، أول من أمس، في الجولة الـ12 من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، وانتهت لمصلحة «البرتقالي» 4-2.

وقال اللاعب، الذي خاض مباراته الأولى ضمن التشكيلة الأساسية للبرتقالي هذا الموسم، لـ«الإمارات اليوم»: «حاولت إرسال كرة عرضية إلى رأس وليد أزارو، لكن الكرة ذهبت في اتجاه الحارس خالد عيسى، فأعطيت ظهري لمرمى العين وأنا مستاء من التمريرة، فإذا بزملائي يتوجهون نحوي لتهنئتي بعد أن دخلت الكرة الشباك».

وشهدت المباراة ارتكاب الحارس الدولي، خالد عيسى، خطأ قاتلاً في مباراة عجمان، حينما أمسك بعرضية إسماعيل مؤمن، ليضعها بيده بغرابة شديدة في مرماه.

وأضاف اللاعب: «حينما توجهت إلى غرفة خلع الملابس شاهدت الهدف، ربما يكون الهدف قد جاء بطريقة غريبة إلى حد كبير، لكنه جاء تعويضاً عن الهدف الذي سجلته وتدخلت تقنية (الفار) وألغته».

وأشار: «أنا سعيد بالطبع أن سجلت هدفاً في شباك فريق بحجم العين مهما كانت الطريقة التي جاء بها، في أول مباراة رسمية ألعبها ضمن التشكيلة الأساسية لعجمان، وهذا الهدف قد يكون طريقي لحجز مكان في قائمة عجمان في المباريات المقبلة، وسعادتي الأكبر أننا فزنا بنتيجة كبيرة ستكون دافعاً قوياً في المستقبل».

وحول ما إذا كان قد توقع أن يلعب أساسياً في تشكيلة عجمان أمام العين، قال إسماعيل مؤمن: «نعم كنت أعرف قبل المباراة بـ48 ساعة، المدرب أخبرني بهذا الأمر وكنت سعيداً بثقة غوران، وأردت أن أثبت له أن قراره كان سليماً، وأعتقد أن الجميع قد أشاد بي بعد المباراة، وأعد الجميع بالاستمرار على المستوى نفسه لتحقيق الهدف الذي جئت من أجله للنادي وهو حصد البطولات، وأن يكون فريق عجمان بوابتي للاحتراف في أوروبا».

وعن تجربته في عجمان بعد أربعة أشهر من حضوره، أوضح اللاعب المغربي: «جاءني عرض من وكيل أعمال باللعب ضمن صفوف الرديف في نادي عجمان، ولم أتردد في قبول العرض، خصوصاً أنني لم أكن أشارك بصفة أساسية ضمن تشكيلة الوداد المغربي، لقد كنت أكتفي بالتدريب مع الفريق الأول لموسمين من دون خوض أي مباراة رسمية، وعرض الأمر على رئيس النادي، وطلبت منه الموافقة على العرض، لأنني بحاجة إلى كثرة اللعب في هذه المرحلة السنية، ووافق ووقّعت على عقدي الجديد مع عجمان في سبتمبر الماضي لمدة ثلاثة مواسم».

غوران يعدّد مزايا إسماعيل مؤمن

أكد مدرب عجمان، الصربي غوران، أنه يتابع إسماعيل مؤمن في التدريبات منذ فترة ليست قصيرة، وتم تجهيزه لمباراة العين قبلها بـ10 أيام.

وقال غوران لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعب يمتاز بالعديد من الصفات المهمة للاعب كرة القدم، فهو يضغط على المنافسين بشكل مثالي، ويجيد التحولات بشكل جيد للغاية والتمرير الطولي، لهذا لم أتردد في الدفع به أساسياً وتفضيله على لاعبين أجانب كانوا بجواري على مقاعد البدلاء، ومن بينهم جونيور فليمينغس وأنس مطيطش».

وختم: «أتمنّى أن يستمر اللاعب على هذا المستوى، فنحن بحاجة إلى مثل هذه النوعية من اللاعبين لتحسين جودة اللعب لدينا».

. فوجئت بزملائي يتوجهون نحوي لتهنئتي بعد أن دخلت الكرة الشِّباك.