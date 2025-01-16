شباب الأهلي يعانق الريان في درع التحدي الإماراتي - القطري

يلتقي فريق شباب الأهلي مع الريان القطري في الدوحة، اليوم، في الساعة السابعة بتوقيت الإمارات، على درع التحدي الإماراتي - القطري، الذي يجمع الفريقين الحاصلين على مركز الوصيف الموسم الماضي في دوري أدنوك للمحترفين، ودوري نجوم قطر على التوالي، ويبحث شباب الأهلي عن لقب جديد بعدما نجح الموسم الماضي في الفوز بلقب السوبر الإماراتي - القطري.

ويختلف وضع الفريقين هذا الموسم، إذ يحتل شباب الأهلي حالياً وصافة الدوري، ولم يتعرض لأي خسارة حتى الآن، كما أنه نجح في الفوز بلقب كأس السوبر على حساب الوصل، ويعيش حالياً فترة مثالية، بينما يعاني الريان بحلوله في المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري القطري، إذ تلقى ست هزائم هذا الموسم، وفاز في خمس وتعادل في مباراة واحدة، ما دفع مجلس إدارته إلى إقالة المدرب السابق للفريق، يونس علي، والتعاقد مع البرتغالي أرتور جورج، ليتولى قيادة الفريق حتى عام 2027، ما يعني أن مباراة اليوم ستشهد إدارة فنية برتغالية خارج الخطوط، لاسيما أن البرتغالي، باولو سوزا، يدرب شباب الأهلي منذ بداية الموسم.

وكان كلا الفريقين قد حقق الفوز في آخر مبارياته بالدوري، إذ نجح شباب الأهلي في التغلب على مضيفه العين في «كلاسيكو الكرة الإماراتية» بهدف دون مقابل، ليحافظ على سجله خالياً من الهزائم، فيما فاز الريان على أم صلال بنتيجة كبيرة 6-2، في أول مباراة للمدرب البرتغالي مع الفريق.

ويضم الفريقان نخبة من النجوم يتقدمهم كارتابيا، والإيراني سردار أزمون، ويوري سيزار، وحارب علي، ويحيى الغساني في شباب الأهلي، وفي المقابل، يضم الريان النجم المغربي أشرف بن شرقي والمصري الدولي محمود تريزيغيه، ودافيد غارسيا وغيرهم من النجوم، ما ينبئ بمباراة قوية.