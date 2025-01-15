4 أرقام ترجح كفة النصر أمام قطر القطري في كأس السوبر

يخوض النصر مواجهة قوية أمام فريق قطر القطري، بعد غد، في استاد آل مكتوم بدبي، في كأس السوبر الإماراتي - القطري، ويبحث «العميد» عن العودة إلى منصات التتويج بعد آخر بطولة حصل عليها عام 2020 عندما توج بلقب كأس المحترفين.

ورغم قوة قائمة الفريق القطري الذي يضم كوكبة من أبرز اللاعبين، فإن الأرقام تكشف عن تفوق النصر قبل المواجهة المرتقبة.

ونجح فريق قطر، خلال الأيام الماضية، في حسم صفقة جديدة من فريق الأهلي المصري، بإعلانه ضم اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو، أحد نجوم بطل القارة الإفريقية خلال السنوات الماضية، لينضم إلى قائمة اللاعبين المميزين بالفريق، ومنهم نجما الأهلي المصري أيضاً أحمد عبدالقادر وبدر بانون، بجانب بقية نجوم الفريق سباستيان سوريا وجونيو كبنانغا وبين مالانغو.

التفوق المحلي

خاض كل من النصر وقطر 12 مباراة، حتى الآن، في الدوري المحلي، ويحتل النصر المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري الإماراتي برصيد 22 نقطة، محققاً سبعة انتصارات، وتعادلا في مباراة، وتعرض لأربع هزائم، بينما يحتل فريق قطر المركز قبل الأخير في جدول دوري نجوم قطر برصيد 10 نقاط، إذ فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر ثماني مباريات، ما يشير إلى تفوق النصر محلياً.

آخر مباراة

حقق فريق النصر في آخر مباراة له بالدوري «ريمونتادا» مثيرة، بتحويل تأخره بهدفين أمام كلباء إلى الفوز 3-2 في آخر دقيقة بالمباراة، ما أعد الفريق نفسياً بشكل جيد لمواجهة قطر القطري، بينما تعرض فريق قطر لخسارة كبيرة في الجولة الأخيرة أمام فريق الدحيل بنتيجة 4-1.

البطولات

يتفوق النصر في عدد البطولات التي حصل عليها، إذ حصد 19 لقباً محلياً وخليجياً، من بينها ثلاث بطولات دوري، بينما حصل فريق قطر على 18 لقباً، منها ثلاث بطولات على مستوى الدوري المحلي.

القيمة السوقية

يتفوق النصر في القيمة السوقية التي تبلغ طبقاً لموقع «ترانسفير ماركت» 20.88 مليون يورو، فيما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 26.5 عاماً، بينما تبلغ القيمة السوقية لفريق قطر القطري 10.5 ملايين يورو، ومعدل أعمار لاعبيه 28 عاماً.