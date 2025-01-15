«طواف الشارقة» يشهد مشاركة 29 فريقاً من 23 دولة

كشف مجلس الشارقة الرياضي، في مؤتمر صحافي، عقد أول من أمس، عن تفاصيل الطواف الدولي في نسخته العاشرة، حيث أكد مشاركة 174 دراجاً، يمثلون 29 فريقاً ومنتخباً من 23 دولة، لمسافة طولها 526.26 كلم، موزعة على خمس مراحل، مشيراً إلى أن الطواف هذا العام سيشهد فعاليات مرافقة لمراحله وأخرى لم تحدث من قبل، وذلك احتفالاً بمرور 10 سنوات على انطلاقة الطواف.

وسيقام طواف الشارقة الدولي للدراجات 2025 من 24 إلى 28 يناير الجاري، وهي نسخة استثنائية بمناسبة بلوغ الحدث عقده الأول، حيث تم الكشف عن كأس جديدة للفائز.

وقال مدير طواف الشارقة، الدكتور ياسر الدوخي، لـ«الإمارات اليوم»: «يلعب الطواف دوراً مهماً في الترويج للإمارة دعائياً وسياحياً من خلال استعراض أكثر من 200 معلم من معالمها السياحية والتراثية والحديثة، وحرصنا هذا العام على أن يكون الطواف استثنائياً بمناسبة مرور عقد على انطلاقته الأولى، كما سيشهد مشاركة 29 فريقاً، منها خمسة منتخبات، ووجود 174 دراجاً، وهو الأكبر منذ انطلاقة الطواف، وستكون هناك فعاليات مصاحبة للحدث».

وتابع: «هناك خمس مراحل للطواف، وستكون هناك جولة ستشهد مشاركة أصحاب الهمم، وأيضاً الشباب، على أن يزيد في النسخ المقبلة عدد الجولات التي تظهر فيها هذه الفئات، وسيشارك منتخب الدراجات في الطواف، إضافة إلى وجود خمسة فرق محلية، وهو بالتأكيد احتكاك جيد للدراجين والأندية في مثل هذه الطوافات».

الفرق المشاركة

«سافوا» الفرنسي، «بورجوس» الإسباني، «فيني فانتيني» الإيطالي، «فاغنر» البلجيكي، «يونيفيرس» الهولندي، «بلدية إسطنبول» التركي، «أوبيدوس» البرتغالي، «أو يو سفن» الأوزبكي، «روجاي» التايلاندي، «لي نيانغ ستار» الصيني، «كنان» الياباني، «ترينجانو» الماليزي، «فيكتوريا سبورت» الفلبيني، الإمارات القاري، إضافة إلى منتخبات الإمارات ومصر والبحرين وسلطنة عمان والجزائر والمغرب والعراق واليونان وموريشوس ورواندا، ومعهم من الدولة فرق: نادي أبوظبي للدراجات، ونادي شباب الاهلي، ونادي خورفكان، وشرطة دبي، وايرويركس.

مراحل الطواف

- المرحلة الأولى «التميز والإبداع» تنطلق الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة 24 يناير لمسافة 132.91 كلم، من مسرح المجاز بالشارقة وتنتهي عند الحدائق المعلقة في كلباء.

- المرحلة الثانية «المنطقة الوسطى» تنطلق الساعة 11 صباح السبت 25 يناير لمسافة 127 كلم، من مزرعة القمح في مليحة وتنتهي في جامعة الذيد.

- المرحلة الثالثة «العلم والثقافة» تنطلق الساعة 11 صباح الأحد 26 يناير لمسافة 11.16 كلم، وتبدأ وتنتهي أمام الجامعة الأميركية في المدينة الجامعية بالشارقة، وعلى هامش هذه المرحلة سيقام سباقان للمعاقين والشباب ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً.

- المرحلة الرابعة «المنطقة الشرقية»، تنطلق الساعة 11 صباح الإثنين 27 يناير لمسافة 132.32 كلم، من أمام بحيرة الحفية في كلباء وتنتهي عند استراحة السحب في خورفكان.

- المرحلة الخامسة والأخيرة «الماضي والمستقبل»، تنطلق الساعة 10 صباح الثلاثاء 28 يناير لمسافة 121.87 كلم، من القرية التراثية بالحمرية وتنتهي في الجادة بالشارقة.