بيريسيتش: سلة شباب الأهلي بحاجة إلى الوقت لتظهر بصورة أفضل

أكد المدير الفني الجديد لفريق السلة في نادي شباب الأهلي، المدرب الصربي ميودراغ بيريسيتش، أن «فرسان السلة» قادرون على تقديم الأداء الأفضل بمشوارهم في بطولة «سوبر غرب آسيا»، رغم الفوز الصعب الذي حققه الفريق على ضيفه الأهلي البحريني بنتيجة (91-88)، أول من أمس، في دبي، ضمن الجولة قبل الختامية من دور المجموعات للمنطقة الخليجية.

وقال بيريسيتش، في اختباره الأول مع «الفرسان» في «سوبر غرب آسيا»، إن «الفريق بحاجة إلى مزيد من الوقت في التدريبات، ولتقديم أنفسنا بصورة أفضل».

وأوضح المدرب الصربي، في تصريحات صحافية، أن «الفريق يمكنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير، ونحتاج للوقت لفهم ما نريد، وأتمنى على مدار الفترة المقبلة تحقيق ذلك، وأن نكون أفضل خلال مواصلة مشوارنا في دوري (سوبر غرب آسيا)».

واتجه شباب الأهلي، أخيراً، للتعاقد مع الصربي بيريسيتش قادماً من نادي الوصل، في مهمة نجح خلالها، وفي الظهور الأول له مع الفريق بـ«سوبر غرب آسيا»، في قيادة «الفرسان» لتجديد فوزهم على الأهلي البحريني في دوري المجموعات، عقب فوز شباب الأهلي نوفمبر الماضي، تحت قيادة مدربه السابق، التونسي وليد زريدة، في لقاء الذهاب في المنامة بنتيجة (76-73).

وعانى شباب الأهلي في موقعة الإياب لتحقيق انتصاره الصعب على الأهلي البحريني، بعد ربعٍ أول، تفوق فيه الضيوف بواقع (21-16)، قبل أن يتمكن «فرسان السلة» من تقليص الفارق مع نهاية الشوط الأول إلى نقطة بنيلهم الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (22-18).

وجاءت نقطة التحول في المباراة مع انطلاق الشوط الثاني، حين استطاع شباب الأهلي، باعتماده على الدفاع الضاغط، والحد من خطورة البحرينيين في الرميات الثلاثية، العودة بنتيجة المباراة، وحسم الفترة الثالثة بأفضلية واضحة بنتيجة (31-23)، في فارق سمح لـ«الفرسان» بالخروج فائزين بالمباراة، رغم ذهاب نتيجة الفترة الرابعة للأهلي البحريني (26-22).

وحافظ شباب الأهلي على مركز وصافة فرق المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن الكويت الكويتي المتصدر، ولتؤدي خسارة الأهلي البحريني إلى بقائه في المركز الثالث برصيد ست نقاط، بفارق نقطتين عن البشائر العماني، صاحب المركز الرابع والأخير.

ويتجه شباب الأهلي في 20 يناير الجاري إلى العاصمة الكويتية، للقاء الإياب أمام صاحب الضيافة الكويت الكويتي، في لقاء قمة يطلبه «فرسان السلة» بشعار التعويض، بعد خسارتهم ذهاباً في دبي ديسمبر الماضي بنتيجة (71-75)، خصوصاً أن نجاح شباب الأهلي في الفوز إياباً بفارق أكبر من أربع نقاط، سيضمن لهم انتزاع صدارة المجموعة والتأهل مباشرة لنصف نهائي «سوبر غرب آسيا» عن المنطقة الخليجية.

واشنطن وعبداللطيف

أسهم المحترف الأميركي ديشاوندري واشنطن، والموهبة الشابة حامد عبداللطيف، بشكل فاعل، في انتصار شباب الأهلي على الأهلي البحريني، بعدما تمكن واشنطن من تسجيل نسبة فعالية هي الأكبر في المباراة، بواقع 34%، بنجاحه في تسجيل 32 نقطة، وتسعة ريباوند (التقاط ناجح للكرة المرتدة عن السلة)، وأربع تمريرات حاسمة لزملائه، وقطع الكرة ثلاث مرات من أمام لاعبي الفريق المنافس.

وواصل عبداللطيف تألقه مع الفريق بتسجيله 25 نقطة، بنسبة نجاح عن الرميات المتوسطة بلغت 56.2%، بجانب إسهامه الدفاعي مع أربعة التقاطات ناجحة للكرات المرتدة عن السلة.

91% من الرميات الحرة

شكلت نسبة النجاح عن الرميات الحرة البالغة 91% عاملاً رئيساً في تحقيق شباب الأهلي فوزه على الأهلي البحريني، الذي اكتفى بنسبة نجاح اقتصرت على 88%. فرغم التفوق الواضح لنسبة فعالية لاعبي البحرين على صعيد نسب النجاح تحت سلة شباب الأهلي البالغة 66.67%، مقابل 51.92% لـ«الفرسان»، إلا أن إغلاق المنافذ الدفاعية، خصوصاً في الشوط الثاني، أسهم في تحقيق شباب الأهلي فوزه، مع إجمالي 31 التقاطاً ناجحاً للكرات المرتدة عن السلة، مقابل 26 للبحرينيين.

ميودراغ بيريسيتش:

. الفريق يمكنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير.

. أتمنى أن نكون أفضل خلال مشوارنا في دوري «سوبر غرب آسيا».