الأولمبياد الخاص الإماراتي يستعد لألعاب «تورين 2025» في أوزبكستان

بدأ لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي معسكرهم التدريبي بمنتجع أميروسي في أوزبكستان، استعداداً للألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص «تورين 2025»، التي ستُقام في مارس المقبل.

يضم الوفد 10 لاعبين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، حيث يخضعون لتدريبات مكثفة تستمر حتى 17 الجاري.

ويشارك وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي في ألعاب تورين 2025 بست رياضات، هي: المشي على الثلج، واختراق الضاحية، والتزلج الفني على الجليد، والتزلج الألبي، والتزلج السريع، والتزلج بلوح الثلج. وقد جرى اختيار اللاعبين المشاركين في ألعاب تورين 2025 من مختلف أندية أصحاب الهمم في الدولة.

من جانبه، قال المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، طلال الهاشمي، في تصريحات صحافية: «نتطلع إلى أن يخرج اللاعبون من المعسكر وهم في أتم جهوزية، وأن تكون مشاركتهم في الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص إضافة جديدة لسجلات نجاحاتهم خارجياً».