بطلة من ذهب تخسر معركتها ‌مع السرطان ‌في عمر الـ 34

توفيت العداءة كيرا ماجيان، بطلة ‌أوروبا ​في سباق 1500 متر، التي شاركت في الأولمبياد مرتين، أمس، عن عمر يناهز 34 عاماً، بعد ما ⁠يزيد قليلاً على عام من إعلانها إصابتها بسرطان الأمعاء في المرحلة الرابعة.

وأعلنت العداءة الأيرلندية، في ‌يوليو 2025، إصابتها بهذا المرض.

وجاء في بيان على حسابها في تطبيق «إنستغرام»، «في الساعة 6:30 ‌صباح اليوم خسرت كيرا معركتها ‌مع السرطان ‌وهي محاطة بأحبائها، كانت ابنة وأختاً وزوجة ​وصديقة محبوبة ‌ومصدر ​إلهام للكثيرين، وسنفتقدها بشدة».

وكان ⁠أبرز إنجاز في مسيرة ماجيان عام 2024، عندما فازت بالميدالية ​الذهبية ⁠الأوروبية ⁠في سباق 1500 متر في روما، ومثلت أيرلندا في أولمبياد ⁠ريو وطوكيو، لكنها غابت عن أولمبياد باريس بسبب إصابة في وتر العرقوب، قبل يوم واحد من انطلاق سباقها في ‌التصفيات.

وإلى جانب لقبها الأوروبي، فازت ماجيان بالميدالية ​البرونزية الأوروبية عام 2016 و«الفضية» عام 2022، كما حصدت الميدالية الفضية في دورة ألعاب الكومنولث عام ​2022.